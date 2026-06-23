虎山ADAS車用鏡頭模組進入放量收割期 瑞芳五廠年底前完工

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-23 11:40

全球車用把手大廠虎山 (7736-TW) 今 (23) 日召開股東常會，董事長陳映志表示，研發多年的 ADAS(先進駕駛輔助系統)車用鏡頭模組進入放量收割期，將成為驅動傳統零件之外強勁的第二成長引擎，而瑞芳五廠拚今年底完工。

虎山今日召開股東常會。(圖：虎山提供)

陳映志表示，受美國關稅政策和地緣衝突引發船期調整等因素影響，市場觀望情緒較濃，今年整體營運可能面臨階段性衰退與修正壓力，對此，虎山採取審慎務實的策略，精準控管成本、維持穩健的財務體質。

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隨著近期台美協議確立台灣輸美汽車零件關稅上限鎖定在 15% 且不累加，政策全面明朗化，虎山正密切關注通路商與大客戶的採購動向，逐步調整節奏。

目前虎山核心產品「車門把手」營收占比約 48%，在全球售後市場 (AM) 龍頭地位穩固，同時，高毛利的「車用鏡頭及雷達」占比已穩定拉升至 12%。

陳映志看好，隨著全球車安意識抬頭和倒車顯影法規趨嚴，自家研發多年的 ADAS 車用鏡頭模組進入放量收割期，結合感測組件的智慧把手，成功深化與歐美主要經銷商合作，此發展方向完全正確，將成為驅動傳統零件之外強勁的第二成長引擎。

展望後市，陳映志認為，北美 AM 市場迎來「美國汽車平均車齡維持高檔」和「維修權法規」推動，中長期長線剛性需求利多並未改變。

因此，虎山瑞芳全新五緊鑼密鼓建設中，預計今年底前完工，並於明年起投產，藉此落實智慧化物流、生產自動化和製程優化，也可有效抵銷原物料波動並縮短接單到出貨時間。

另一方面，虎山為分散地緣政治和關稅風險，採取輕資產策略，靈活透過合作供應商的越南分公司進行海外彈性出貨。