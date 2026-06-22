鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-22 17:32

台股今 (22) 日大漲 1276.31 點或 2.75% ，以 47741.51 點收盤，成交值 1.44 兆元，盤中並創下 47871.89 點歷史新高。今天三大法人合計買超台股 708.97 億元，其中外資大買台積電 1.43 萬張，賣超群創 (3481-TW)、華邦電 (2344-TW) 都超過 10 萬張。

台股集中市場由外資買超 684.58 億元；自營商買超 121.04 億元；投信賣超 96.64 億元，呈現連三賣，自營商買超 121.04 億元，三大法人合計買 708.97 億元。在期貨市場部分，外資今天在期指交易淨額爲空單 2006 口，未平倉空單口數淨額突破 7 萬口 ，來到 70290 口創下新高。

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今日股匯市表現不同調，新台幣兌美元匯率以 31.631 元作收、貶值 4.3 分，成交金額 15.9 億美元。上午新台幣以 31.620 元開出，盤中最高 31.578 元，最低 31.648 元。

今天集中市場外資買超較多的個股爲，台玻、中鋼、華新、力積電、京元電、中石化、台塑、月光投控、定穎投控、凱基金；買超較多的個股爲，群創、華邦電、兆豐金、遠傳、仁寶、台泥、華南金、上海商銀、緯創、遠東銀。

今天集中市場投信買超較多的個股爲，華邦電、兆豐金、遠傳、永豐金、第一金、華南金、遠東新、遠東銀、玉山金、台灣高鐵。賣超較多的個股爲，元大金、日月光投控、亞泥、東和鋼鐵、台新新光金、晶技、中信金、東陽、群益證、光寶科。

今天集中市場自營商買超較多的個股爲，台玻、華航、友達、康舒、華新、南亞科、正新、力積電；賣超較多的個股爲，台灣高鐵、中纖、東陽、彩晶、台達電、凱基金、玉山金、群創、雷虎、大聯大。