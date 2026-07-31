鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-31 16:15

PCB 及半導體設備、耗材供應商的揚博科技 (2493-TW) 今 (31) 日公布最新自結獲利資訊，揚博科技 2026 年 6 月營收以 4.06 億元改寫歷史新高，自結單月稅後純益 9000 萬元，月增 42.86%，年增 84.32%，單月每股純益 0.71 元，而加計 5 月稅後純益 6300 萬元，5-6 月合計稅後純益 1.53 億元，已逼近首季的 1.59 億元。

揚博 2026 年 5-6 月合計稅後純益 1.53 億元，每股純益 1.2 元，第二季有利於超越今年首季的 1.59 億元及去年同期 5200 萬元，而 2026 年下半年的表現將優於上半年。

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揚博在自製設備方面，將以朝向厚大板、高階載板及未來玻璃載板製程設備開發，以滿足高階產品市場製程需求。同時，在代理產品的部分，目前在業務上，以聚焦與合作在半導體先進封裝及黃光製程的層面。

同時，揚博並完成設立泰國子公司，服務赴海外投資 PCB 廠，同時，揚博泰國子公司並提及服務到越南台商。

自製濕製程爲主的揚博科技，在 PCB 設備的開發上，揚博以朝向厚大板、高階載板及未來玻璃載板製程設備開發，同時，各 PCB 廠跨入高階產品競爭，包括 5G 相關載板、類載板、HDI、 軟板設備，及滿足智慧電動汽車與安全相關 PCB 設備需求。