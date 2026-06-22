鉅亨網新聞中心 2026-06-22 16:10

根據高盛大宗經紀業務最新發布的數據顯示，在經歷了連續四周的淨買入後，對沖基金於 6 月 12 日至 18 日期間轉為淨賣出，顯示做空力量已在市場中取得主導地位，並全面壓過了多頭買入的規模。

這一轉變同時體現在宏觀產品與個股層面。作為淨賣出的核心驅動力，宏觀產品（包括指數與 ETF）時隔五週首度錄得淨賣出，其中空頭賣出力度與多頭買入之比達到 2.4 比 1。

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個股方面則延續了上週的小幅淨賣出趨勢，整體空多比為 1.1 比 1。從全球地理分佈來看，除已開發亞洲市場外，北美與歐洲成為此輪淨賣出的主力重災區。

儘管部位出現調整，但這並非市場系統性去風險的訊號。事實上，同期高盛股票基本面多空策略績效估計上漲 4.53%，表現遠優於 MSCI 全球全收益指數的 1.89% 漲幅，說明基金經理在整體獲利的情況下，採取了更為謹慎的風險控管手段。

數據顯示，雖然美國多空策略總槓桿率已壓縮至歷史低區間，但淨槓桿率仍保持在相對高檔，基本面策略的多頭持倉依舊維持顯著優勢，表明此次調倉更多是針對宏觀風險進行邊際對沖。

從產業分佈來看，市場正呈現明顯的資金輪動跡象。資訊科技與工業類股成為淨賣出的重災區，這與 ETF 市場中科技類產品的空頭加大力度相呼應，反映出基金經理對科技股短期表現趨於保守。相反地，金融、材料與能源族群則獲得資金的青睞。