輝達市值5兆美元並不貴？對沖基金大鱷：遭嚴重低估 現在放空是陷阱
鉅亨網編輯林羿君
市值約達 5 兆美元的 AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) ，雖然已是全球股市最受矚目的明星股之一，但億萬富豪投資人、華爾街對沖基金大鱷執行長洛布（Dan Loeb）認為，輝達的股價仍被市場低估。
洛布在 Podcast 節目《All-In》中表示，市場認為輝達市值過於龐大、最佳成長階段已經結束的看法並不正確。
他說：「我認為未來回頭來看，人們會發現用這種方式看待輝達是很愚蠢的。」
洛布指出，若以未來幾年的獲利潛力來衡量，輝達「毫無疑問」仍處於被低估的狀態。他認為，投資人之所以低估輝達，部分原因在於難以理解其龐大市值所代表的真正意義。
他表示，輝達的規模已成為投資人的心理障礙，尤其是避險基金與多空策略投資人，往往因其驚人的市值規模，而將其視為理所當然的放空標的。
洛布發表上述言論之際，市場正熱烈討論在輝達股價經歷歷史性飆漲後，AI 多頭行情是否仍有延續空間。
輝達已成為生成式 AI 浪潮下最大的受惠者，提供訓練及運行 AI 模型所需的晶片，包括 OpenAI、Google、Anthropic 等主要 AI 開發商皆為其客戶。
自 2023 年初以來，輝達股價已飆升近 14 倍，成為華爾街 AI 時代最大的贏家之一。這波漲勢也推動執行長黃仁勳躋身全球最富有的人士之列。今年以來，輝達股價已再上漲約 10%。
洛布指出，許多多空策略避險基金在操作架構上，必須維持一定比例的空頭部位，因此即便輝達基本面強勁，仍自然成為放空目標。
他認為，投資人過去也曾多次陷入相同的誤判。
洛布表示：「Google 曾被認為是安全的放空標的，亞馬遜 (AMZN-US) 也曾被認為是安全的放空標的。這種情況一再發生，有些公司會在某個估值區間停滯一段時間，之後突然突破。我認為這種情況最終也會發生在輝達身上。」
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