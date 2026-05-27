鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-27 19:14

日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 旗下日月光今 (27) 日宣佈，公司已開發出業界首見的 310mm × 310mm 面板級封裝 (Panel-Level Packaging) 自動化產線，預計將於 2027 年上半年投入量產。

日月光推310mm PLP自動化產線 明年上半年投產。(圖：日月光提供)

日月光此次率先推出面板級封裝，展現公司在先進封裝技術領域的領導地位，樹立從晶圓級封裝到面板級封裝無縫轉換的里程碑，同時也滿足 FOCoS 和 FOCoS-Bridge 封裝平台的設計規則，進而擴大經濟規模。

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日月光表示，建置面板級封裝自動化產線，象徵公司推動半導體產業邁向異質整合時代的堅定決心，加速實現小晶片 (Chiplets)、特殊應用積體電路 (ASIC) 以及高頻寬記憶體 (HBM) 之間的高頻寬、低延遲互連，提升整體效能。隨著 AI 加速器和高效能運算 (HPC) 元件的複雜度與日俱增，面板級封裝已成為實現兆級電晶體系統級封裝 (SiP) 架構的關鍵創新。

日月光面板級封裝自動化產線支援 310mm × 310mm 規格，並且同時相容 FOCoS 和 FOCoS-Bridge 先進封裝平台，可分別提供 2/2µm 和 8/8µm 的線寬 / 線距 (Line/Space) 能力。從傳統的圓形晶圓轉換為矩形面板，可大幅提升可用面積—每塊面板高達 96,100 mm²，進而提升單位可封裝晶粒數，並提高材料利用率。

面板級封裝解決業界長期以來的挑戰，包括中介層 (Interposer) 尺寸不斷增加以及晶圓級封裝效率下降等問題。面板規格越大可支援越高的產出 (Throughput) 並且縮短整體生產週期，同時還能整合日益複雜的多晶片架構。這些優勢對於 AI 資料中心和 HPC 應用尤為重要，因為這些領域對於更大封裝尺寸和更高輸入 / 輸出 (I/O) 密度的需求正持續激增。

日月光研發副總洪志斌博士表示，日月光透過引進自動化面板級製造平台，顯著提升擴充性與效率，推動先進封裝領域迎來根本性的轉變。這項創新實現更高的整合密度，並支援 AI 和 HPC 系統不斷演進的需求，全面解決效能、功耗效率以及可製造性 (Manufacturability) 問題。

日月光補充，透過大面積製程與減少治具 (Tool) 更換步驟，此面板級平台提供更高的產出，同時為異質整合和系統級封裝解決方案提供了靈活的基礎。它支援廣泛的應用領域，包括 AI、HPC、網路、高階遊戲和邊緣 AI (Edge AI)，協助客戶以較佳的製造效率和更快的上市時間 (Time-to-Market) 達成績效目標。

日月光執行副總 Yin Chang 說明，面板級封裝代表著推動下一波 AI 創新的關鍵步驟。隨著 AI 訓練和推論工作負載的規模擴大，要達到最高水準的系統效能，不僅需要先進的矽晶圓，還需要進一步提升封裝效率和整合技術。我們的面板級平台可提高產出、優化材料利用率，並提供各種應用中日益複雜的運算架構所需的擴充性，而超大型數據中心 (Hyperscale) 客戶也將持續引領這股創新的步伐。