鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-22 00:30

亞洲正進入「非完全退休」時代，退休觀念從「停止工作」變成「人生階段的轉型」。富達國際香港退休金及個人投資業務總監暨香港地區執行總監陳宇昕於受訪指出，根據最新調查，兩岸三地民眾不再將退休視為終點，而是一持續貢獻社會及延續社交生活的「轉型期」，其中台灣人延後退休意願最高。她點出亞太投資者財富配置有 52% 為現金，中港高達 54%，台灣近 4 成，估 10 年現金年均回報約 3%，扣除通膨後的實質回報近乎零。

延後退休動機大不同：台灣重社交、香港憂財務

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根據富達今年 1 月出爐的全球投資人情緒調查（Global Sentiment Survey），亞太區延後退休的現象日益普遍。數據顯示，台灣 50 歲以上受訪者中有 37% 預期延後退休，比例為三地最高；中國大陸為 24%，而香港則為 19%。

陳宇昕分析指出，三地民眾選擇延後退休的動機存在明顯差異。台灣受訪者主要受社交動機驅動，希望透過工作維持與社會的連結；中國大陸則受政策改變（如延遲退休年齡）、心理健康及生活目標影響。相比之下，香港民眾延後退休的首要因素仍是財務壓力，特別是高昂的生活成本與儲蓄未達預期，使低收入族群不得不延後退休。然而，香港高收入群體也開始將延後退休視為一種「選擇權」，旨在繼續貢獻社會。

香港強積金缺口：平均 30 萬港元恐難應付高齡需求

針對香港的強積金（MPF）制度，陳宇昕直言，雖然制度自 2000 年實施至今累積了約 1.5 兆港元資產，但平均每人僅約 30 萬港元的儲蓄遠遠不足以支撐退休生活。即便從 18 歲開始穩定提撥至 65 歲，估計金額約 100 萬港元，這對平均壽命達 86 歲的港人而言，財務缺口依然顯著。

調查指出，港人認為舒適退休所需的金額平均為 375 萬港元。為了彌補缺口，香港政府與企業正推動「自願性供款」（Voluntary Contribution）及具扣稅功能的「可扣稅自願性供款」（TVC）。

陳宇昕呼籲，除了依賴政府與企業的提撥，民眾必須加強「第三支柱」的自主投資，例如年金、不動產轉化為現金流（如逆按揭，即台灣的「以房養老」）等。

高現金配置警訊：扣除通膨後的實質回報趨近於零

根據富達國際《2026 全球投資者研究》，亞太區投資者的財富配置中有 52% 為現金，其中香港與中國大陸更高達 54%，台灣則為 39%。陳宇昕分析，投資者偏好現金主因是為了保留應急資金，以及有相當比例（香港 22%、台灣 28%）的投資者在「等待理想的市場時機」。

然而，根據富達的資本市場假設（CMA），持有過高現金將大幅拉低長期回報。以 10 年期投資為例，若完全持有現金，年化回報率僅約 3%，扣除通膨後的實質回報趨近於零。若轉向「60% 股票及 40% 債券」的平衡型配置，預估年化回報可提升至 6.1%，實質回報達 3%。

陳宇昕強調，若不採取行動將現金投入市場，長期投資成果將較預期減少逾 40%。

專家建議：及早規劃，擁抱「60/40」長線配置

面對長壽風險，陳宇昕建議退休規劃應從「所得替代率」的角度出發，合理目標約為工作時收入的 60% 至 70%。她特別提醒年輕一代應「及早開始、持續投資」，且不應隨著年齡增長過早撤出風險資產。由於退休後仍有長達 20 至 30 年的生命週期，維持一定的股票配置（如目標日期基金的概念）才能確保資產具備對抗通膨的成長動能。