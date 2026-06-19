鉅亨網編輯林羿君 2026-06-19 09:54

由帕尼吉爾佐格魯（Nikolaos Panigirtzoglou）率領的策略團隊表示，本週晶片股反彈至歷史新高的同時，波動率也同步攀升，這可能引發所謂的「VaR（風險值）衝擊」。

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所謂 VaR 衝擊，是指市場大幅波動導致投資組合超出既定風險值上限，即使投資人仍看好相關交易邏輯，也不得不被迫減碼部位。

帕尼吉爾佐格魯在報告中寫道，對風險值高度敏感的投資人不斷增加，加劇了市場因波動率攀升，而觸發自我強化式賣壓的敏感性。

追蹤美國半導體產業的費城半導體指數，本月初曾因市場擔憂人工智慧（AI）熱潮過熱而回檔逾 10%，但隨後已收復失地並再創歷史新高。此外，美國銀行本週的調查顯示，做多晶片股已成為基金經理人之間最為擁擠的交易。

摩根大通策略師指出，在風險值震盪（VaR shake up）來臨前，波動率通常會悄悄攀升，這一趨勢在 6 月初大跌前便已成形；與此同時，市場流動性在衝擊發生前也普遍會趨於枯竭。

此外，偏高的估值也帶來不小挑戰。小摩團隊的分析顯示，半導體股在全球指數中的權重增速，遠快於其營收佔比的增長速度。