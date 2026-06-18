鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-18 17:42

華南金控（2880-TW）今（18）日舉行股東常會，由董事長陳芬蘭主持，大會圓滿完成，會中通過配發每股現金股利 1.35 元及股票股利 0.1 元，合計 1.45 元，現金配發率高達 71.05%，對於明年配發水準，她表示「明年股利可以期待」。會中營業報告，華南金控今 115 年前 5 月累計稅後淨利達 144.69 億元，較去年同期大幅成長 73.3%，旗下子公司銀行、證券、產險及創投表現，同步刷新集團紀錄。

今日股東常會重要議案包括承認 114 年度營業報告書及合併財務報表，114 年合併稅後淨利與每股稅後盈餘分別為新台幣 264.24 億元及 1.90 元；以及盈餘分配暨盈餘轉增資發行新股案，分別為現金股利 1.35 元，股票股利 0.1 元，現金配發率高達 71.05%。

‌



經營績效方面，儘管去年面臨全球金融市場波動、國際關稅談判及地緣政治風險升高的環境下，華南金控依然展現高度營運韌性，向全體股東交出獲利創歷史新高的亮麗成績單。

在多元獲利策略帶動下，三大核心子公司 114 年度皆有亮麗表現，華南銀行稅後淨利 241.52 億元，年增 11.79%，得益於利息淨收益及財富管理手續費淨收入成長，其中財管手收突破百億元，成長 36.3%，居公股銀行第一名；華南永昌證券稅後淨利 20.64 億元，年增 8.23%，受惠於台股價量齊揚，帶動經紀市占率達 2.7% 及自營收益大幅成長；華南產險稅後淨利 18.02 億元，年增 39.37%，主要由車險及火險獲利增加所驅動。

延續強勁成長動能，華南金控今 115 年前 5 月累計稅後淨利達 144.69 億元，EPS 為 1.04 元，較去年同期大幅成長 73.3%，與旗下子公司銀行、證券、產險及創投之強勁獲利成長表現，持續刷新集團紀錄。

陳芬蘭指出，華南金控在業務推進與風險管理上並重，集團全面引進風險加權資產收益率機制，在確保風險控管的前提下引導業務穩健成長，並順利推動華南永昌投信之財務改善計畫。