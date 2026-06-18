鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-18 19:44

富強鑫 (6603-TW) 今 (18) 日召開 2026 年股東常會，由董事長王伯壎主持，會中通過配發現金股利每股 0.4 元，股利配發率達 66%。富強鑫近年積極推動高值化與綠色製造策略，憑藉高階多色成型與節能發泡技術，成功切入全球低碳供應鏈。在智慧製造布局與台灣汽車零組件銷美關稅調降的雙重利多帶動下，整體接單結構優化且出貨動能強勁，目前在手訂單能見度已延伸至今年第四季。

富強鑫股東會通過配息0.4元 訂單能見度延伸至Q4。(圖：shutterstock)

富強鑫今日股東會，經全體股東出席率達 52.34% 支持，會中承認並通過 2025 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案，決議配發每股 0.4 元現金股利 (含盈餘分配 0.2 元及資本公積分配 0.2 元)，依 6 月 18 日收盤價格 24.2 元計算，現金殖利率 1.65%，將營運成果與全體股東共享。

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富強鑫 2025 年全年合併營收達 50.83 億元，年成長 12.22%，創下全年、單季及單月營收歷史同期新高；歸屬母公司稅後純益達 1 億元，年增 27.56%，每股稅後純益 (EPS)0.61 元。

受惠全球製造業持續朝向高值化、低碳化與智慧化轉型，加上汽車輕量化、半導體與 ICT 產業升級，以及運動產業對新材料與低碳製程需求增溫，帶動公司高階設備出貨比重提升，使 2025 年營業利益達 2.05 億元，較前一年度大幅成長 69.96%，2025 年資產報酬率、股東權益報酬率分別為 1.9%、4.09%，展現營運體質持續優化成果。

富強鑫表示，近年來公司積極推動產品高值化策略，其中「高階多色成型設備」、「複材成型系統」及「GENTREX 超臨界物理發泡設備」等核心產品需求持續成長，帶動整體接單結構朝高毛利、高附加價值方向發展。

除高階設備出貨持續增溫外，加上近期台灣汽車零組件銷美關稅調降至 15%，有助提升客戶國際競爭力與設備投資意願，公司亦積極深化智慧製造布局，自主開發之「iMF4.0 智慧製造工廠系統」持續導入 AI、機聯網與數位化管理技術，提供客戶從單機設備升級至整線智慧製造的整合解決方案，帶動搭載智慧化功能設備接單比重穩步提升。