鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-18 17:13

研調機構 Counterpoint Research 今 (18) 日指出，2026 年第 20 周全球智慧型手機市場呈現分化走勢。Apple 銷售量年增 10%，Samsung 與去年同期大致持平，而 Huawei 則年增 23%。儘管海外市場需求仍面臨挑戰，Huawei 在中國市場的表現持續帶動整體銷售成長。

另一方面，Xiaomi、OPPO 及 vivo 受到零組件供應波動及成本上升影響較為明顯，使其在產品定價及促銷策略上的調整空間受到限制，進而影響期間銷售表現。

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整體而言，儘管中國及印度市場於第 20 周推出部分促銷活動，全球智慧型手機需求仍未明顯改善，總銷量年減 8%，已連續 9 周出現年減趨勢。同時，隨著供應鏈穩定性及價格策略執行能力的重要性提升，不同品牌之間的市場表現差異亦有所擴大。

Counterpoint Research 研究副總監 Sujeong Lim 表示，供應鏈穩定且能夠掌握關鍵零組件供應狀況的品牌，通常較容易維持一致的定價與促銷策略。尤其是在記憶體等關鍵零組件供應管理方面，相關能力正逐漸成為影響市場表現的重要因素。

Lim 進一步指出，Huawei 於中國市場維持穩健表現，反映當地政策環境及本土供應鏈布局對品牌發展的重要性。

Counterpoint Research 研究總監 Tarun Pathak 表示，OEM 廠商目前持續在供應鏈管理與總體經濟不確定性之間尋求平衡。市場普遍預期記憶體價格將於 2026 年剩餘時間維持高檔，因此多數 OEM 已開始調整產品規劃與營運策略。