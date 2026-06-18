〈第一金股東會〉李淑玲看好房市「軟著陸」台人瘋置產一銀東京分行前5月房貸暴增2成
鉅亨網記者張韶雯 台北
第一金 (2892-TW) 今 (18) 日舉行股東常會，會後副總經理李淑玲接受聯訪，針對海內外房市展望發表深入剖析。國內房市方面，李淑玲明確指出，在央行信用管制見效與政府新青安政策引導下，台灣房價已開始進入健康穩健的「軟著陸」階段；海外布局方面，受惠於日元兌美元持續趨貶，國人湧向日本置產，帶動第一銀行東京分行今年 1 至 5 月房貸業務衝上 658 億日元，較去年同期顯著大增 20%。
針對國內房市，李淑玲分析，先前房市交易量下滑且需求轉趨疲弱，主要是因為央行祭出非常嚴格的選擇性信用管制。不過，隨著央行總裁近期釋出「到此為止」的訊號，透露不會再進一步加碼管制，已為市場帶來關鍵轉折點。從數據指標來看，房貸集中度已從最高點的 37% 降至目前的 35%，顯示相關管制政策已發揮預期成效。
展望後市，李淑玲相當看好財政部 7 月將推動的「新青安貸款 2.0」版本，認為將引導市場剛性需求，並與央行的政策調控形成互補，共同促使房市結構趨於穩定。談到國內股市與房市的連動性，她釐清表示，先前房市疲軟並非因為股市太好而產生排擠，而是受到法規管控影響。股市與房市的資金門檻本質上並不相同，投資人可以用 3 萬元買零股享受小確幸，但房地產具備更高的資金門檻；儘管股市大漲所帶來的財富效果可能會讓部分獲利資金流向房貸配置，但房市最終仍會回歸健康的「供需」。在央行停止加碼管制以及新青安政策的支持下，國內房市將維持穩定「軟著陸」。
相較於國內房市因政策調控趨向平穩，海外不動產市場則展現極為強勁的增長動能。第一金近年深耕日本市場成效顯著，李淑玲透露，日本房地產市場長期表現穩健，且對台灣投資人相當友善。雖然近期日元匯率變動劇烈、持續趨貶，但台人赴日進行長期不動產投資的趨勢不減，呈現穩健的細水長流。
數據顯示，第一銀行東京分行今年前 5 月房貸業務表現卓越，目前東京分行的房貸部位已達到約 658 億日元，年增率高達 20%，前 5 月房貸業務更是刷新歷史同期新高紀錄。
最後，李淑玲強調，第一金將持續發揮公股責任，在積極為股東創造長期穩定獲利的同時，也將全力支持如台電、中油等攸關國計民生與民生穩定的政策融資，協助國家整體經濟穩定發展。
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