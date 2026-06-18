〈央行理監事會〉房仲：投機退場、自用置產為主 房市H2量能有望優於H1

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-18 18:18

美國聯準會最新利率決議出爐，如市場預期維持利率於 3.5% 至 3.75% 區間不變，利率連 4 凍。而台灣央行也於今 (18) 日召開理監事會議，最終決議維持重貼現率 2% 不變，國內央行利率決策已「連 9 凍」，此外，選擇性信用管制也延續現行架構。房仲業者指出，台灣此一決策結果符合市場預期。

房仲：投機退場、自用置產為主 房市下半年量能有望優於上半年。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，這個決策結果也顯示台灣央行現階段仍以觀察通膨走勢、國際經濟變化及國內房市發展為主軸，短期內不急於調整政策方向。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，就房市而言，選擇性信用管制框架的延續，意味著投資性需求仍受抑制，自用置產需求仍是市場核心驅動力。觀察 2026 年 1-4 月全台建物買賣移轉棟數較 2025 年同期減少 4.9%，房市量能仍呈現小幅量縮軌跡，顯示政策已獲得成效，投機、投資需求明顯降溫，房市逐步回歸自住買盤主導，也符合央行支持自住族群的政策期待。

不過，陳金萍說，近期國內房市受惠於 AI 相關產業需求強勁、出口暢旺，經濟表現亮眼，台股也迭創新高，台股大漲讓財富效果發酵，部分資金趁高位獲利了結，加上對未來的通膨預期仍存，房市買氣有回溫跡象。

值得注意的是，目前房市面臨的最大挑戰仍是資金面問題。受到銀行不動產放款集中度管理及授信額度控管影響，部分購屋族仍需面對貸款成數下降、核貸條件趨嚴等情況。加上未來 2-3 年全台仍有大量預售屋陸續交屋，購屋族資金調度能力將成為市場重要觀察指標。

對預售市場而言，信義代銷永續研展組協理童莉婷表示，本次政策按兵不動表示政策主軸已從「加壓降溫」轉向「觀察維穩」，有助於市場信心逐步修復。在央行上一次微鬆綁後，成屋市場逐漸看到自用買氣回流，但都是還自用當道的市場，價格仍處於盤整格局。

在 AI 出口動能、股市財富效果與整體經濟基本面支撐下，台灣資金環境仍具韌性；但央行未大幅鬆綁，主因仍是避免游資快速回流房市，破壞前期信用管制已達成的軟著陸成果。因此，房市短期不會全面反彈，但政策風險高峰已過。

展望下半年，新青安 2.0 可望延續首購與自住族群的政策支持，年底前選前相關住宅、青年成家及區域建設等政策利多亦有釋出空間。預售市場雖不至於快速重返過熱，但有望逐步走出低量觀望格局。

曾敬德指出，過去央行會關注資金與民眾對於價格期待問題，現在股市大漲國人財富大幅膨脹，所幸還沒有形成對於房價上漲預期，如何透過政策管理民眾對於房價上漲預期也是重要課題。央行第二季理監事會議維持利率與房市政策不變，官方表示民眾看漲房價預期心理仍緩，房市交易降溫，房價漲勢減緩，將持續觀察、滾動式檢討。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，第二季理監事會議上未有驚喜，仍維持緊縮手段，主因為股市熱錢四處橫流，需嚴防房市報復性反彈，因此打房「緊箍咒」仍在，研判 2026 年房市仍將繼續「留校察看」，維持量縮價盤格局。

徐佳馨指出，儘管近期房市交易量重挫，去年全台買賣移轉棟數更是僅約 26.1 萬棟，但新案市場房價仍未出現大幅度修正，加上市場還有通膨預期心理，以及股市受全球 AI 浪潮帶動而頻創高峰；此外，全球局勢多變，又有烏俄戰爭等隱憂牽動敏感的地緣政治，央行選擇保留更多貨幣政策籌碼，以減緩未來黑天鵝對台經濟衝擊；因此，現階段以穩為主，對於房市仍是嚴控以對，維持信用管制措施與限貸令，控管市場以防死灰復燃。



大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，受央行第七波信用管制等措施衝擊，各界期待央行針對換屋族群或部分區域產品「微調」，惟目前預期落空，恐進一步加深買賣雙方僵局；而在買氣不分南北全面下滑之際，買方對價格修正顯然有所期待，但賣方尤其是建商或開發商，又因營建、土地入手成本高漲而價格僵化，如今管制未放寬，交易量預計將至少持續低迷，整體將呈現量縮價盤格局。



徐佳馨補充，此次央行按兵不動，雖下半年房市是否回溫，仍需端看金融市場環境，尤其美國聯邦準備理事會（Fed）雖仍維持利率不變，卻不斷釋出鷹派訊息，更大幅上調對於國內的通膨預估，因此如下半年美國通膨壓力再起，聯準會恐怕重啟升息循環，而台灣央行亦可能考量全球匯率環境，進而跟進調整利率政策，屆時房貸利率與購屋成本再攀升，恐讓 2026 年已經急凍的房市更加雪上加霜。