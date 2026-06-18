鉅亨網編輯林羿君 2026-06-18 16:30

日元觀察人士正嚴陣以待，擔心日元兌美元恐跌至近 40 年來最弱水準，而許多人認為，這也將成為日本當局下一次出手干預匯市的重要門檻。

由於交易員紛紛加碼押注美國聯準會（Fed）今年仍有升息可能，進而推升美元強勢走高，日元兌美元匯率於週三 (17 日) 應聲跌至 160.80，創下 2024 年 7 月以來新低。

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日元的下一個關鍵考驗將是 161.95 關卡，一旦失守，日元匯價將下探自 1986 年 12 月以來的最低紀錄。

由於美日利差依舊顯著，日元邁向該門檻幾乎只是時間問題。日本政府自 4 月 28 日至 5 月 27 日期間砸下創紀錄的 11.73 兆日元（約 730 億美元）干預匯市所帶來的升值成果，如今已全數回吐。

IG Australia 市場分析師東尼 · 西卡摩爾（Tony Sycamore）表示：「日元測試並跌破 161.95 關卡只是時間問題，而非會不會發生的問題。」

他預期，一旦日元觸及 161.95，官方可能會投入與 4、5 月不相上下的資金規模進行阻貶。

儘管日本內閣官房長官木原稔週四 (18 日) 重申，政府將在必要時隨時於外匯市場採取適當行動。不過，投資人普遍認為，在美元全面走強的背景下，即使於目前價位干預，效果恐怕也相當有限。

SBI FX Trade 董事總經理 Marito Ueda 指出，當美元兌日元逼近或突破 161.95 時，干預行動就可能啟動，且此一關卡最快在本月內就會面臨考驗。

日本央行（日銀 / BOJ）週二雖將基準利率調升至 1995 年以來的最高水準，但投資人仍憂心，日銀調高借貸成本的速度不夠快，難以有效控制通膨並抑制日元頹勢。

摩根大通日本外匯首席策略師 Junya Tanase 預測，未來數週美元兌日元升向 162 的可能性相當高，尤其是在美國經濟數據持續強勁，或日本財政疑慮再度升溫的情況下。