前Fed官員示警：最快9月重啟升息、年底前再升1至2次
鉅亨網編輯林羿君
高盛集團 (GS-US) （Goldman Sachs）副董事長、前達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭（Rob Kaplan）指出，若通膨持續居高不下，聯準會（Fed）最快可能必須在 9 月升息。
卡普蘭表示：「如果從現在到 9 月期間的通膨數據未見降溫，我認為風險平衡顯示，無論是在 9 月或秋季採取行動都將是明智之舉。那會是較理性的做法。」
此前，聯準會主席華許（Kevin Warsh）釋出央行仍將專注於對抗通膨的訊號，促使交易員紛紛拋售短期美債，推升部分美債殖利率。此外，Fed 官員最新利率預測也強化了鷹派立場，半數官員預期年底前將升息。
卡普蘭表示，若通膨表現依舊頑強，這代表當前的貨幣政策仍然過於寬鬆。
他亦提到，聯準會的政策動向鮮少是單一次的偶發行動，利率調整通常會是一連兩到三次的系列舉措。
他補充道：「因此我認為，如果 9 月採取行動，就必須做好準備，後續可能還會有一到兩次的調整。」
交換合約（Swaps）交易員目前已將 10 月前升息 1 碼的預期反映在定價中，而在本周聯準會利率決策會議前，市場原本預估要到 2027 年 3 月才會升息。
對貨幣政策變動最為敏感的 2 年期美債殖利率，在週三 (17 日) 盤中一度飆升達 17 個基點，創下今年 3 月以來的最大單日漲幅，隨後在週四亞洲交易時段小幅回落約 2 個基點，至 4.17% 附近。
不過，卡普蘭也提醒各界，不應過度解讀聯準會最新的「利率點陣圖」。他指出，該預測可能尚未將美伊協議及航線重新開放等因素納入考量。等到決策官員在 9 月公布下一輪預測時，整體經濟展望或許會大不相同。
他表示：「如果我還坐在過去的位置上，我會建議外界審慎解讀這份點陣圖，因為近期才剛出現重大變化，我希望先讓這些影響有時間在經濟體系中逐步發酵。」
卡普蘭於 2015 年至 2021 年間擔任達拉斯聯準銀行總裁，曾參與由華許前任主席鮑爾和葉倫所主持的多次聯準會決策會議。
- AI 產值噴發，你的布局跟上了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 華許首秀：Fed第四次按兵不動 點陣圖罕見浮現年內升息預期
- 川普：Fed「升息」有可能但令人難以置信 尊重華許的判斷
- 少掉的那個點最重要？華許缺席Fed點狀圖 背後透露什麼訊號？
- 少掉的那個點最重要？華許缺席Fed點狀圖 背後透露什麼訊號？
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇