鉅亨網編輯林羿君 2026-06-18 16:10

高盛集團 (GS-US) （Goldman Sachs）副董事長、前達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭（Rob Kaplan）指出，若通膨持續居高不下，聯準會（Fed）最快可能必須在 9 月升息。

前Fed官員示警：最快9月重啟升息、年底前再升1至2次。(圖:shutterstock)

卡普蘭表示：「如果從現在到 9 月期間的通膨數據未見降溫，我認為風險平衡顯示，無論是在 9 月或秋季採取行動都將是明智之舉。那會是較理性的做法。」

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此前，聯準會主席華許（Kevin Warsh）釋出央行仍將專注於對抗通膨的訊號，促使交易員紛紛拋售短期美債，推升部分美債殖利率。此外，Fed 官員最新利率預測也強化了鷹派立場，半數官員預期年底前將升息。

卡普蘭表示，若通膨表現依舊頑強，這代表當前的貨幣政策仍然過於寬鬆。

他亦提到，聯準會的政策動向鮮少是單一次的偶發行動，利率調整通常會是一連兩到三次的系列舉措。

他補充道：「因此我認為，如果 9 月採取行動，就必須做好準備，後續可能還會有一到兩次的調整。」

交換合約（Swaps）交易員目前已將 10 月前升息 1 碼的預期反映在定價中，而在本周聯準會利率決策會議前，市場原本預估要到 2027 年 3 月才會升息。

對貨幣政策變動最為敏感的 2 年期美債殖利率，在週三 (17 日) 盤中一度飆升達 17 個基點，創下今年 3 月以來的最大單日漲幅，隨後在週四亞洲交易時段小幅回落約 2 個基點，至 4.17% 附近。

不過，卡普蘭也提醒各界，不應過度解讀聯準會最新的「利率點陣圖」。他指出，該預測可能尚未將美伊協議及航線重新開放等因素納入考量。等到決策官員在 9 月公布下一輪預測時，整體經濟展望或許會大不相同。

他表示：「如果我還坐在過去的位置上，我會建議外界審慎解讀這份點陣圖，因為近期才剛出現重大變化，我希望先讓這些影響有時間在經濟體系中逐步發酵。」