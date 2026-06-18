工商協進會：台灣有望躋身前20大兆元經濟體 籲朝野能確保預算通過　

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-18 13:11

工商協進會今 (18) 日舉行第 27 屆會員大會，理事長吳東亮表示，近年來台灣經濟面臨全球供應鏈重組、數位轉型及淨零排放等多重挑戰，但在政府與產業同心協力下，台股價量齊揚，已躍升成為全球第 5 大資本市場。吳東亮強調，在政府及產業界持續攜手合作下，台灣有望成為世界前 20 大的兆元經濟體。

工商協進會：台灣有望躋身前20大兆元經濟體，仍籲朝野能確保預算通過。(鉅亨網資料照)

今日會員大會上，匯聚超過 751 位產業界成員到場，包括鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉分享 AI 轉型經驗、副總統蕭美琴也應邀出席。

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吳東亮致詞時表示，近年台灣經濟雖面對地緣衝突，但在產業界支持下，去 (2025) 年台灣取得經濟成長率 8.76% 的亮眼表現，為亞洲第一，今 (2026) 年第 1 季的 GDP 又再創 48 年以來新高，達 14.55％。

工商協進會表示，作為政府與企業溝通橋梁，長期以來將「優化營運環境、深化全球經貿、強化創新動能、落實永續共好」為 4 大工作主軸，以推動產業結構升級及協助企業拓展全球布局。

此外，吳東亮也提及，今 (2026) 年都已過了將近一半時間，目前年度預算尚未通過，希望立院朝野能真的好好坐下來，透過協商方式，加速通過總預算案，以確保國家發展動能持續推進。 工商協進會作為政府與企業溝通的橋樑，將持續與政府並肩作戰，推動產業結構升級、協助企業拓展全球布局。