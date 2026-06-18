吳東亮：美伊停戰油價跌有助降低通膨 看好AI發展「還在浪頭上」
鉅亨網記者黃皓宸 台北
歷經 3 個多月的中東戰爭，在川普政府於美東時間昨 (17) 日公布，雙方同意達成 14 點諒解備忘錄 (MOU)，除了宣布立即終止所有軍事行動，也承諾將達成初步停戰協議。工商協進會理事長吳東亮今 (18) 日表示，雙方停戰，是全球經濟的一大利多，加上油價已跌破每桶 80 美元，也有助於降低下半年物價及通膨壓力，景氣也可望受惠。
工商協進會今日上午於台北國際會議中心 (TICC) 舉行第 27 屆第 1 次會員大會，由吳東亮主持，副總統蕭美琴也到場勉勵工商界會員，並邀請電電公會理事長暨鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉發表專題演講，會中並將進行第 27 屆理監事改選。
據外電報導，美、伊已就和平協議框架達成共識，據美國公布臨時停火協議，雙方總統已完成數位簽署，同意將停火期限延長 60 日以協商最終和平條約。
吳東亮在會前受訪時表示，雙方達成停火為全球經濟的利多，除了油價有望走跌穩住物價，目前據主計總處最新預測狀況，已經上修今 (2026) 年 GDP 到 9.64％，根據台新投信內部模型也預估，今年度經濟成長率有望站上雙位數，國泰研究機構亦提出類似看法，法人對於今年的成長動能普遍樂觀。
對近期台股持續狂飆上揚，吳東亮也說，目前主要是台積電 (2330-TW) 和 AI 產業鏈帶動台股持續創高，因為台灣在全球科技業供應鏈上具備優勢，他個人認為，現在 AI 發展還在「浪頭上」，未來持續還有表現空間，工商協進會今日之所以邀請鴻海劉揚偉來分享專題演說，主要也是看好 AI 發展，請劉董協助會員掌握 AI 先機及產業變化已加速產業轉型商機。
此外，對於立法院近期即將對產業空汙法草案進行修法，產業界對此憂心將影響半導體、石化產業等競爭力。吳東亮表示，空汙法對台灣所有產業都有很大的壓力與影響，若造成中央和地方管理制度不一致，恐怕會讓企業界無所適從， 而且會造成產業很大的困擾與投資的意願，他認為立院修法上，應要和產業界多多商量後，再決定是否修法，對產業發展也較為加分。
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