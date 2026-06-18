央行今理監事會升息？吳東亮預期調整利率機會「應該不大」

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-18 11:06

近期為全球超級央行周，除了歐洲、日本央行宣布升息，美國聯準會 (Fed) 昨 (17) 日晚間也宣布按兵不動，但會議上釋出偏鷹訊號。工商協進會理事長吳東亮今 (18) 日表示，國內經濟情勢穩定，下午央行調整利率的機會「應該不大」，但仍要尊重央行官員專業判斷與決策，他對於未來景氣持樂觀看法。

工商協進會理事長吳東亮。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

工商協進會今日舉行第 27 屆第 1 次會員大會，現場共有工商協進會產業界會員 751 人出席，也邀集電電公會理事長暨鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉，也就電電公會推行海外「TEEMA 科學園區」設置及鴻海對 AI 轉型進行分享演講。

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針對今日下午央行是否調整利率機率，吳東亮在會前受訪時表示，他認為調整機會應該不大，包括美國 Fed 也持續凍結升息，台灣今年調整利率可能性應該不高。

此外，吳東亮也提到，Fed 昨日是由新任聯準會理事長 Kevin Warsh(華許) 首次登場亮相主持會議，當 Fed 決議出爐後，就如市場預期維持利率不變，但觀察外界對於會議中發言仍屬偏鷹居多。