鉅亨網新聞中心 2026-06-18 07:21

一場關乎通訊產業未來 30 年命運的權力重構正在悄然上演。晶片巨頭輝達 (NVDA-US) （NVIDIA）傳出將大舉佈局以通用 GPU 取代 5G 基地台傳統專用晶片（ASIC）的消息，引發資本市場劇烈震盪。

瑞典斯德哥爾摩交易所的通訊設備雙雄股價隨之重挫，愛立信單日暴跌逾 6%，諾基亞也同步大跌近 7%。由 AI 晶片巨頭跨界發動的「軟體定義網路」攻勢，正逼得傳統電信設備商不得不重新選擇生存道路。

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這場恐慌的根源在於輝達對無線接入網（RAN）底層邏輯的精準解構。傳統基地台長期依賴高度客製化但封閉的專用積體電路（ASIC），而輝達主張，通訊物理層的本質是大規模線性代數計算，這與 AI 深度學習的運算範式高度一致。

透過 GPU 內部的 CUDA 核心與 Tensor Core，輝達不僅能高效處理這些平行運算任務，更透過產品矩陣的演進，成功將技術從高功耗的雲端運算推向塔下低功耗的分散式站點。

輝達的戰略佈局極具侵略性，其主導的「AI-RAN 聯盟」在短時間內便吸引了包括軟銀、微軟等超過百家成員加入。

這種以開放生態降低進入門檻、再透過 CUDA 軟體建立生態鎖定的策略，與當年智慧型手機時代安卓系統的崛起路徑如出一轍。

其最終目的，是讓原本「硬體無關」的開放網路願景，轉變為「非輝達硬體不可」的全新市場規則。

面對輝達的凌厲攻勢，傳統電信巨頭內部出現了明顯的分裂。愛立信選擇堅守其長期投入的自研 ASIC 防線，並與晶片大廠英特爾（Intel）結盟，力挺以 CPU 為核心的「Cloud RAN」方案。

愛立信認為，在電信業者 RAN 支出持續萎縮的寒冬下，ASIC 擁有無可替代的成本與控溫優勢，且能避免電信業者被單一晶片供應商鎖定。

愛立信主張透過在硬體中加入神經網路加速器，即可在不盲目投資昂貴 GPU 的前提下，實現網路效能的即時提升。

與愛立信的嚴防死守不同，另一巨頭諾基亞則選擇了「開城投誠」，全面擁抱輝達的 GPU 浪潮。

諾基亞在獲得輝達戰略投資後，雙方聯手推出了 AI Aerial 平台，並已成功完成東南亞首個 AI 驅動的 5G 通話試播，共同展示了以 GPU 取代傳統 CPU 作為基頻處理器的前瞻方案。

這場由輝達引發的「GPU 殖民」恐慌，實質上反映了資本市場對於通訊產業價值鏈重新分配的焦慮。一旦 GPU 成為無線網路的預設算力底座，傳統設備商將面臨從「系統整合商」降級為如同 PC 或智慧型手機時代「硬體組裝廠」的邊緣化風險。