晶技5G及車用應用出貨佳 估7月營收將站上13億元創58個月來新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-28 12:26

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 營運在第三季來進入應有旺季水準，晶技在 7 月期間 5G 及車用應用產品出貨佳，法人估 7 月營收將站 13 億元水準，並改寫 2021 年 10 月以來的 58 個月單月新高。

晶技執行長林萬興。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，晶技在獲光通訊的需求強勁推升相關石英震盪器 (XO) 的接單朝向正向發展，晶技在伺服器、光通訊、光模塊應用的石英震盪器營收比重已攀升到 14-15%，同時，出貨排程已排到 2027 年。

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而依目前晶技接單狀況估算，晶技在進入傳統旺季第三季，營收將較第二季 8-10% 的成長，更較去年同期的成長幅度更高。同時，對上、下半年的營收比重來看，晶技 2026 年上半年營收 70.38 億元，年增 7.7%，而估全年上、下半年 的營收分布來看，將成為 45% 比 55% 的分布，下半年的旺季將更有表現。同時，依此推估晶技在 2026 年全年營收將達 157 億元改寫歷史新高。

同時，晶技對採購進行擴產的設備，預計在今年的第四季起陸續投入營運，也將是市場需求明顯激增中，有利挹注下半業績的利器。