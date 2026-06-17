鉅亨網新聞中心 2026-06-17 18:50

據《路透》報導，美國軍方自 5 月初至 6 月 11 日期間，祕密主導了一項規模龐大的原油轉運行動，旨在荷姆茲海峽遭封鎖的緊張局勢下，確保海灣地區的能源出口。據估算，透過這種隱密手段，美國已將至少 9000 萬桶原油及石油產品運出海域。

「黑暗艦隊」戰術與船對船轉運

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這項祕密行動採取了極為隱蔽的「船對船轉運」(STS) 模式。報導指出，參與行動的油輪在穿行荷姆茲海峽前，會關閉應答器並調暗燈光，在軍用無人機、無人艇及直升機的引導下，悄悄沿著伊朗劃設控制區的邊緣航行。

轉運作業主要集中在兩個特定海域：阿聯酋的富查伊拉港 (Fujairah) 及阿曼的蘇哈爾港 (Sohar)。衛星影像顯示，轉運活動在 6 月 11 日最為頻繁，兩處海域共有 17 對船隻同時進行石油轉移。每組船隻的轉運過程通常需要 24 到 40 小時，卸貨後的空船隨即返航。

美軍全程暗中操控與風險

這項行動由美軍完全控制。油輪營運商必須向美軍設在巴林的「海軍合作與航運指導辦公室」提交申請並接受審查，隨後在指定時段內與該辦公室保持聯絡，依循特定的航路點航行。

然而，這項祕密任務並非沒有代價。6 月 9 日，一架美軍「阿帕契」武裝直升機在阿曼海岸附近墜毀，據消息人士透露，該機當時正參與引導轉運的任務。儘管美軍最初稱其為巡邏意外，但美國總統川普隨後聲稱該機是被伊朗擊落，進一步加劇了地區緊張局勢。

「抄襲伊朗戰術」的諷刺外交

諷刺的是，美國過去曾多次譴責伊朗利用船對船轉運與關閉應答器的手段來規避制裁，並將其稱為「走私」或「黑暗艦隊」。如今，在能源危機的壓力下，美國卻動用了完全相同的手段。美國外交關係協會會長 Michael Froman 對此表示，美國現在簡直是「抄襲了伊朗的戰術手冊」。