鉅亨網新聞中心 2026-06-17 19:07

全球資金正以排山倒海之勢重新湧向美元資產。在多重利多共振下，「美國例外論」（US Exceptionalism）交易強勢回歸，徹底扭轉了年初市場對美元的悲觀預期。

降息夢碎「美國例外論」強勢回歸 美元多頭創8年最大增幅。(圖:shutterstock)

美國商品期貨交易委員會（CFTC）最新數據顯示，美元期貨多頭部位創下 2018 年以來最大單周增幅，並已攀升至一年多來的最高水準。

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這項資金流向的劇烈轉變，強烈釋放出全球投資人對美國經濟實力的堅定信心，也象徵著年初市場押注聯準會將連續降息的共識已被徹底顛覆。

即便近期美國與伊朗簽署停戰協議，緩解了荷姆茲海峽的地緣政治風險，但美元僅出現微幅回檔。

這顯示地緣避險情緒消退後，市場焦點已迅速且無縫地切換回美國無可匹敵的經濟基本面、聯準會新主席的鷹派升息預期，以及科技資本市場的繁榮發展。

這波強勢美元潮的背後，首要推手是美國實體經濟數據的強勁支撐。

美國 5 月非農就業人口大增 17.2 萬人，遠超市場預期，前兩個月數據亦合計大幅上修 9.3 萬人，失業率則維持在 4.3% 的歷史低點附近。

在就業與核心通膨雙雙走高的情況下，交易員不僅完全抹去了今年的降息預期，甚至開始將「年內再度升息」全面計入美債與美元的定價中。

此外，市場預期聯準會新主席華許在首次政策會議中展現鷹派作風，取消具有「寬鬆」傾向的政策指引，這進一步鞏固了美元的利率優勢。

與此同時，美國科技與資本市場的蓬勃發展，更為美元提供了源源不絕的「虹吸效應」。在 AI 人工智慧熱潮持續發酵，以及 SpaceX 成功進行首次公開募股（IPO）的推波助瀾下，美股吸引了海量外資流入，並且直接轉化為對美元的實質需求。

對此，外匯專家指出，儘管市場先前對勞動力市場有所擔憂，且外國投資人可能對美國的部分行政政策存有微詞，但在極具吸引力的「風險調整後收益」面前，全球資本依然「用腳投票」選擇了美元資產。