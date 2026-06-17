鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-17 14:40

受英國 5 月通膨低於預期的影響，英鎊走弱，歐元兌英鎊來到 0.8650 附近。市場關注點將轉向周四 (18 日) 稍後公布的英國就業數據和英國央行利率決議。

英國國家統計局 (ONS) 周三公布，英國 5 月消費者物價指數 (CPI) 年增率維持在 2.8%，與 4 月持平。這項結果令市場感到意外，因為經濟學家原先預期通膨會受能源價格上漲影響而升至 3%。通膨率目前處於 1 年多來的低點，主因是 4 月家庭能源價格下降的後續影響。

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在各類別中，交通成本在 5 月提供了最大的漲價壓力。更令決策者關注的是，受監控以衡量國內壓力跡象的服務業通膨率從 4 月的 3.2% 攀升至 3.7%，高於市場預期。此外，排除能源、食品、酒類與菸草的核心通膨率也從 2.5% 微幅升至 2.6%。所幸食品與非酒精飲料的價格增速放緩，抵銷了部分漲幅。

地緣政治局勢仍是通膨走向的關鍵變數。雖然伊朗戰爭曾引發市場擔憂通膨將在 2026 下半年攀升至 3.5% 到 4% 的峰值，但近期美國與伊朗達成結束衝突並重新開放荷姆茲海峽的協議，已導致能源價格大幅下跌。

然而，專家警告，通膨壓力尚未完全解除，因為英國已鎖定 7 月調漲 13% 的能源價格上限，預計將為通膨貢獻 0.4 個百分點。

此通膨報告發布於英國央行周四利率決策會議前夕。市場普遍預期央行將維持基準利率於 3.75% 不變。