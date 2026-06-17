郭明錤：聯發科升級AI業務策略 初期鎖定谷歌TPU與馬斯克L10機架

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-17 15:00

天風國際證券分析師郭明錤周二 (16 日) 在社群平台上發文表示，IC 設計大廠聯發科正進行重大策略轉型，將 AI 業務定位從單純的「晶片設計」提升至「系統級設計」，此舉旨在順應產業趨勢，強化長期競爭優勢。

(圖:shutterstock)

最新產業研調顯示，聯發科初期鎖定兩大關鍵戰場：一是為谷歌 TPU 提供 PCBA(L6 層級) 設計服務；二是搶攻電動車大廠特斯拉及 SpaceX 執行長馬斯克相關企業的自研 AI 晶片 L10 機架訂單。

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郭明錤指出，這是一項著眼未來的長期布局，未來兩年對營收影響有限，主要目標在於掌握新興機會並分散風險。為確保毛利率維持在四至五成的高檔水準，聯發科擬採取「輕資產模式」，專注主導設計與驗證，並充分利用台灣硬體供應鏈優勢，將製造環節外包。

針對具體進展，在谷歌 TPU 方面，聯發科打算從下一代 TPU v10(Icefish) 開始切入，並整合其自有的 CPO(共同封裝光學元件) 解決方案。

不過，受限於谷歌現有組裝生態系已成熟，聯發科要拿下 L10 層級訂單難度極高。

反觀馬斯克陣營則是潛在突破口。由於其自研 AI 晶片生態尚未成形，正是聯發科切入 L10 機架的良機。