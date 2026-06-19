鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-19 11:12

美國聯準會周三 (17 日) 宣布維持利率不變，而央行周四 (18 日) 也宣布利率連 9 凍；美國與伊朗周三達成 14 點諒解備忘錄 (MoU)；台股周四 (18 日) 無懼美國聯準會放鷹，終場收 46465.2 點，創收盤新高，以下為本周大事回顧：

央行與聯準會同步維持利率不變、美伊達成和平協議、台股續創高，本周大事回顧。(圖：REUTERS/TPG)

Fed 維持利率不變 聲明大幅精簡 刪除偏向「降息」措辭

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美國聯準會 (Fed) 新任主席華許 (Kevin Warsh) 上任後，首次主持聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議，決策官員周三 (17 日) 一致同意將聯邦基金利率目標區間維持在 3.5% 至 3.75% 不變，符合市場預期。不過，最新點狀圖取消先前對今年降息的預期，並顯示年底前仍存在升息可能，反映決策官員對通膨前景轉趨謹慎。

〈央行理監事會〉利率連 9 凍 看國內通膨壓力尚屬溫和

美國聯準會甫公布基準利率維持在 3.50%-3.75% 區間不變，符合市場預期，台灣央行周四 (18 日) 召開第二季理監事會議，也宣布利率連 9 凍，同時，對房市的管控態度並未見新的調整；央行表示，國內通膨展望尚屬溫和，維持政策利率不變有助整體經濟金融穩健發展。

美伊和平協議全文曝光 川普稱避免「全球經濟大蕭條」

川普政府周三 (17 日) 公布美國與伊朗達成的 14 點諒解備忘錄 (MoU) 全文，美方高層官員將其形容為美國的一項「重大勝利」。

該協議對伊朗作出大幅政治與經濟讓步，以換取荷姆茲海峽重開，避免全球經濟遭受更大衝擊，美國總統川普表示，若未能與伊朗達成協議，全球恐陷入「經濟大蕭條」，並強調市場已對協議投下信任票。

台股無懼聯準會放鷹 衝 46465 點再創收盤新高

台股周四 (18 日) 無懼美國聯準會 (Fed) 放鷹，在台積電 (2330-TW) 領漲，IC 設計及封測、被動元件等族群上攻帶動，加權指數上漲 587.81 點或 1.28%，來到 46465.2 點收盤新高，成交量增至 1.54 兆元，周漲 2296.16 點或 5.2%。

台積電 CoPoS 加速布局 台灣相關設備與材料商進入驗證關鍵期

AI 半導體需求爆發驅動先進封裝技術快速演進，面板級封裝 (FOPLP) 成為各方角力的新戰場。TrendForce 分析，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 短期聚焦 CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) 並鎖定 310×310mm 基板尺寸，2026 年為相關設備與材料商的驗證關鍵期，預計 2027 年進入試產，並規劃於 2028 下半年正式量產。下一階段布局重點則將轉向 Glass Core Substrate，合理量產時程推估落在 2030 年後。

事欣科斬獲美國 AST SpaceMobile 訂單 低軌衛星通訊模組 Q4 出貨

工業電腦廠事欣科 (4916-TW) 周四 (18 日) 宣布，成功打進美國低軌衛星大廠 AST SpaceMobile(ASTS-US)，開發下一世代低軌衛星的關鍵電子通訊模組，預計今年第四季試產出貨。

國泰世華林啟超看下半年：AI 供應鏈重組助台灣成大贏家 GDP 成長邁向 10%

國泰世華銀行周二 (16 日) 舉辦「2026 下半年全球經濟及市場展望」發表會，首席經濟學家林啟超指出，下半年全球市場將圍繞「中東戰事、高利率延續、AI 重塑供應鏈」三大核心。其中，AI 巨頭資本支出出現爆發性成長，台灣作為核心受惠者，今年經濟成長率 (GDP) 有望強勢朝 10% 邁進，台股上市櫃公司今、明兩年獲利更看好突破 7 兆與 9 兆元大關。

〈晶華股東會〉潘思亮：台股創高卻呈現 K 型消費 國旅則持平