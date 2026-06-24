鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-24 15:55

根據中華徵信所（CRIF）最新調查，台灣 5000 大企業過去一年受惠 AI 供應鏈需求急速升溫，總體營收達 48.50 兆元、稅後純益達 5.77 兆元，雙雙刷新歷史紀錄，其中金融業前十名中，9 家由證券投信業包辦，平均純益率高達 51.91%。然而，相對盈虧分化更加劇，平均營收成長率等三項指標創三年低點，虧損廠商家數更飆升至 772 家，創下近十年來新高，顯示獲利高度集中於少數前段班及關鍵科技企業。

隨著全球 AI 算力資本支出持續擴張，台灣成為主要受益經濟體，帶動大型企業市值與營收大幅成長。

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在資金加速湧入資本市場的推波助瀾下，金融業經營績效前十名中，高達九家由證券及投信公司囊括。這類產業平均純益率高達 51.91%，綜合績效顯著優於傳統金控與銀行，成為總體經濟擴張紅利下的核心受益者。因此，引發關注的虧損潮並非發生在證券業，證券投信業反而是大賺的贏家。

相反地，整體企業盈虧兩極化的趨勢正敲響警鐘。雖然排名前 30% 的前段班企業平均純益率維持在 10% 以上，但中後段企業的獲利卻逐步遞減。排名前段的重點科技業與龍頭企業，在人才、資金及水電資源配置上佔盡優勢；相較之下，排名後段的傳統產業與中小型企業，在缺乏轉型資源的狀況下，虧損家數占比已超過兩成，甚至在最後一個級距中面臨營收衰退與超過 36% 的虧損比例，未來在面對通膨與成本上漲夾擊下，急需政策導入協助。

此外，半世紀以來的企業營收巨頭洗牌，也見證了台灣從勞力密集轉型為矽島的進程。台積電 (2330-TW)（TSM-US） 在 2025 年以接近 3.80 兆元的驚人營收空降奪冠，展現高效能運算的全球競爭力。