台波簽署MOU攜手AI供應鏈！電電公會科技園區落腳波蘭 鴻海也將進駐

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-24 13:36

經濟部與波蘭國家級研發機構 NCBR 正式簽署雙邊創新研發合作備忘錄，首度建立制度化的創新研發合作平台，並規劃於 2027 年啟動首次聯合徵案，鼓勵雙邊企業與研發機構共同投入具市場導向與國際應用潛力的科研合作。此外台灣電電公會（TEEMA）科技產業園區確定落腳波蘭下西里西亞省，園區會員包括鴻海 (2317-TW) 等知名企業。

台波簽署MOU明年啟動聯合徵案！電電公會科技園區落腳波蘭 鴻海等大廠將進。（圖：經濟部）

經濟部對此表示樂見其成，這些合作不僅深化了兩國從經貿交流至科研制度的鏈結，更結合台灣在全球半導體製造與人工智慧伺服器的關鍵地位，以及波蘭在無人機、電動車與中東歐市場的發展能量。

‌



此項備忘錄由經濟部產業技術司與波蘭國家研究與發展中心在歐洲台灣形象展華沙盛大開幕首日（23）共同簽署。

經濟部政務次長江文若指出，波蘭地處歐洲核心且連結東西歐市場，具備優越的地理位置與產業發展潛力，是台灣重要的策略合作夥伴。台灣在全球供應鏈中扮演關鍵角色，擁有先進的半導體製造技術，雙方在人工智慧、電動車、綠能等領域具有高度合作潛力與互補優勢。

波蘭國家研究與發展中心主任 Jerzy Małachowski 則表示，雙方長期以知識、信任與共同價值為基礎推動合作，此次簽署將進一步拓展雙方合作範疇，聚焦綠能、半導體、數位科技、醫療科技及智慧製造等領域，協助加速創新成果商業化，並促進歐亞產業夥伴鏈結。

事實上，經濟部產業技術司過去已透過國際研發合作平台與波蘭累積共同徵案經驗，波蘭曾於 2023 年及 2025 年參與相關徵案並擔任主導國，為此次雙邊創新研發合作平台的建立奠定了良好基礎。

未來台灣企業可透過經濟部產業技術司的企業創新研發淬鍊計畫參與國際創新研發合作，補助額度最高可達總研發經費的 50%，波蘭企業則可透過計畫獲得研發經費補助。

此外，波蘭總理 Donald Tusk 亦於昨 (23) 日宣布，台灣電電公會科技產業園區已確定落腳波蘭下西里西亞省米恩基尼亞，經濟部對此表示樂見其成。該園區擁有超過 3000 家會員，包括鴻海 (2317-TW) 等知名企業，未來將招攬 AI、電動車、智慧城市應用等電機電子產業上中下游企業進駐。