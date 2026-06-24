鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-24 18:01

遊戲橘子 (6180-TW) 今 (24) 日宣布為突破傳統代理營運的市場競局，並因應目前集團營運挑戰，已於今年第二季完成大規模組織調整與資源整併，人力裁減幅度大約 15%。橘子坦言這波轉型雖然將產生一次性人事及組織異動費用，導致第二季可能出現虧損，但原先編列的預算與研發資源將大幅釋出，全力向全新布局靠攏。

橘子旗下媒體 NOWnews 去年財報顯示虧損 1.4 億元，母公司橘子認列虧損 1.31 億元，傳出在此波組織調整，落實「降本增效」下，裁員人數可能近 60 人，

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橘子表示，此波調整包含裁撤效益未達預期的虧損事業單位、封存短期未具變現效益的新創專案，並全面啟動非核心事業體的處置評估，以此有效落實降本增效，讓公司體質能朝向輕盈精實，為下半年營運奠定基礎。

橘子集團執行長劉柏園表示，面對人工智慧世代的衝擊，組織慣性與編制虛耗是企業轉型的最大風險，此舉意在打造更具彈性能迅速應對市場變化的營運架構。劉柏園強調，組織調整的初衷是展現果斷敏捷的決策力與執行力以即時止損，接下來會將所有資源和人才全面挹注於核心計畫，期待全新推動的商機成為集團成長新量能。