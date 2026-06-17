Fable5被下架引發AI監管「武器化」猜測！OpenAI憂被牽連 矽谷擔憂打擊

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-17 11:10

美國川普政府針對 AI 新創 Anthropic 的出口管制行動，正引發矽谷連鎖效應，且將一個長期被掩蓋的敏感議題推上檯面，也就是政府是否正將監管工具「武器化」，用以限制 AI 公司對外國人才的依賴。

(圖:shutterstock)

美國科技媒體《The Information》報導，美國商務部長盧特尼克上週五 (12 日) 致函 Anthropic，警告該公司若向「外國人」，包括自家外籍員工，提供最新模型「Fable」與「Mythos」的存取權限，須事先取得許可證。Anthropic 已在週一 (15 日) 與川普政府官員舉行會談，試圖尋求重新上架的可能。

‌



報導指出，在本月川普簽署的 AI 行政命令早期討論中，官員便曾提議限制外籍員工接觸先進模型，儘管該提案未納入最終版本，但已引發業界高度不安。

OpenAI 雖公開表態支持外籍人才，立場卻顯微妙。該公司戰略長 Kwon 隨即在內部通訊平台 Slack 表示，建構 AI「需要來自全球的頂尖人才」，這也是「美國得以保持領先的關鍵」，但法務長 Che Chang 卻同步向員工劃清界限，明言不應「協調回應或直接透過 Anthropic 解決問題」，理由涉及反壟斷合規，凸顯即便利益一致，競爭關係仍使業者難以形成統一陣線。

外籍人才是支撐美國 AI 霸權的核心基石。根據智庫 MacroPolo 數據，2024 年全球頂尖 AI 學術會議論文作者中，38% 在中國完成大學教育，且近四分之三目前任職於美國企業，Anthropic、OpenAI、Meta 等均高度依賴這些海外頂尖研究者。

政策專家警告，美國商務部此次援引《出口管理條例》第 744.22(b) 條款，實質上為政府建立 AI 模型許可制度開了後門。

專家直言，以此切斷 Anthropic 對所有外國人的模型存取，是「相當大的跨越」。

保守派智庫 R Street Institute 研究員 Thierer 更示警，這已「進入臨時性、間接性、後門式的 AI 許可時代」，一旦開啟便難以逆轉。

此次管制直接導火線為，亞馬遜報告揭露 Anthropic 模型存在安全漏洞。前白宮 AI 事務主管 Sacks 透露，政府是「不情願地」採取行動，因 Anthropic 拒絕配合；Anthropic 則反駁漏洞「簡單且普遍存在於其他公開模型」。