每賣一輛車倒賠六千美元！Rivian關鍵新車R2才剛上市 驚傳裁員數百名員工

鉅亨網編譯許家華 2026-06-17 06:10

美國電動車製造商 Rivian (RIVN-US) 週二 (16 日) 宣布，為了縮減公司持續面臨的虧損，將裁減數百名員工，裁員規模佔其整體員工總數的 2% 以下。

（圖：REUTERS/TPG）

根據公司發言人表示，這一波裁員主要影響到服務和客戶部門的部分團隊。截至去年底，該公司在北美和歐洲地區共擁有 15232 名員工。Rivian 在官方聲明中強調：「我們最近對公司內部的少數團隊進行了重組，以期能在擴大業務規模的同時實現獲利。」

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值得注意的是，就在宣布裁員的一週前，這家汽車製造商才正式對外啟動其關鍵新車款 R2 SUV 的交付。這款 R2 新車被寄予厚望，旨在將 Rivian 從一家銷售豪華車款的分眾電動車製造商，轉型為如同美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA) 那樣的大眾主流品牌。Rivian 此前曾表示，希望能夠藉由 R2 車款來實現獲利目標，因為該公司自創立以來，從未實現過年度獲利。

此番裁員舉措最先由「華爾街日報」報導。根據 Rivian 的財務文件顯示，該公司去年共計虧損了 36 億美元，而全年僅交付了 42247 輛汽車。到了今年第一季度，其汽車業務板塊的虧損情況依然嚴峻，每交付一輛汽車就大約倒賠 6000 美元。