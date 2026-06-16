每賣一輛車倒賠六千美元！Rivian關鍵新車R2才剛上市 驚傳裁員數百名員工
鉅亨網編譯許家華
美國電動車製造商 Rivian (RIVN-US) 週二 (16 日) 宣布，為了縮減公司持續面臨的虧損，將裁減數百名員工，裁員規模佔其整體員工總數的 2% 以下。
根據公司發言人表示，這一波裁員主要影響到服務和客戶部門的部分團隊。截至去年底，該公司在北美和歐洲地區共擁有 15232 名員工。Rivian 在官方聲明中強調：「我們最近對公司內部的少數團隊進行了重組，以期能在擴大業務規模的同時實現獲利。」
值得注意的是，就在宣布裁員的一週前，這家汽車製造商才正式對外啟動其關鍵新車款 R2 SUV 的交付。這款 R2 新車被寄予厚望，旨在將 Rivian 從一家銷售豪華車款的分眾電動車製造商，轉型為如同美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA) 那樣的大眾主流品牌。Rivian 此前曾表示，希望能夠藉由 R2 車款來實現獲利目標，因為該公司自創立以來，從未實現過年度獲利。
此番裁員舉措最先由「華爾街日報」報導。根據 Rivian 的財務文件顯示，該公司去年共計虧損了 36 億美元，而全年僅交付了 42247 輛汽車。到了今年第一季度，其汽車業務板塊的虧損情況依然嚴峻，每交付一輛汽車就大約倒賠 6000 美元。
事實上，隨著川普政府上台後相關法規的改變，包含取消高達 7500 美元的聯邦購買電動車補助獎勵措施，Rivian 以及其他電動車製造商正日益面臨比前幾年更具挑戰性的市場環境。這已不是 Rivian 近期首次採取精簡人力行動，該公司在去年十月份就曾裁減了 600 多名員工，約佔當時其員工總數的 4.5%，當時的裁員主要涉及行銷、車輛營運、銷售與交付以及行動營運團隊的重組。
延伸閱讀
- 生意明明很好為何裁員？Robinhood一口氣砍掉10%員工
- AI裁員潮衝擊科技業！美上周初領失業金人數升至3個月高點
- Xbox傳下月大規模裁員 微軟遊戲業務面臨重整壓力
- OpenAI執行長奧特曼生物辨識新創Tools for Humanity傳裁員！估值25億美元仍面臨獲利與監管難題
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇