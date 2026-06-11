鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-11 10:10

據《彭博社》周三 (10 日) 報導，微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 旗下遊戲部門 Xbox 正計劃於下個月進行大規模裁員，並大幅削減行銷及其他預算支出。

這將是 Asha Sharma 今年 2 月接任 Xbox 執行長以來，首次重大組織重整。

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Xbox 近年來面臨愈來愈大的經營挑戰。微軟押注訂閱制與雲端遊戲，希望藉此推動成長，但仍無法抵銷主機銷售下滑以及缺乏熱門賣座遊戲作品所帶來的衝擊。

根據一封內部員工信件，Sharma 表示，Xbox 的獲利率已降至僅 3%。儘管公司過去五年投入超過 200 億美元用於遊戲內容、平台建設及硬體補貼，但在此期間，Xbox 的年度營收反而累計減少了近 5 億美元。

她指出，Xbox 必須在未來幾周與幾個月內重建平台基礎設施，並重新檢視整體產品組合與發展方向。

目前裁員規模尚未確定，但預計將在微軟 6 月 30 日會計年度結束後不久實施。