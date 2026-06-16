鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-16 18:50

在法國埃維昂舉行的 G7 峰會上，荷姆茲海峽的重新開放與除雷任務，成為各國領袖關注的焦點。儘管美國總統川普多次重申這條全球最重要的石油與天然氣航道將於周五 (19 日) 重開，但其歐洲盟友對此樂觀態度顯然持保留意見。

川普樂觀表態荷姆茲海峽周五重啟 G7盟友仍謹慎應對(圖:shutterstock)

川普在周一的餐敘與正式會議中強調，航運活動正逐步恢復，周五將全面開放，並稱目前僅是在「搜尋幾枚已發現的地雷」。然而，多位 G7 官員表示，各國對於如何處理伊朗局勢仍難以達成共識，甚至可能無法發表聯合公報。

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盟友的疑慮主要集中於安全環境與法律授權。義大利總理梅洛尼明確表示，義大利的參與取決於黎巴嫩境內敵對行動的停止；加拿大外交部長 Anita Anand 則要求必須先達成永久停火協議。德國官員進一步警告，任何直接介入都需要國際授權，相關準備可能耗時數周而非數日。

即使在川普政府內部，對於恢復航運的時程也存在分歧。一名資深美國官員透露，流量的回升將是緩慢的，可能需要兩周時間才能看到航運量顯著增加，要恢復到今年 2 月美、以攻擊伊朗前的水準則需更久。

除雷工作被視為最艱鉅的技術挑戰。目前尚不清楚海峽內究竟布有多少地雷，且掃雷艦艇通常缺乏自衛能力，若伊朗重啟攻擊，作業人員將面臨極大威脅。

麻省理工學院專家 Caitlin Talmadge 指出，唯有在伊朗提供布雷資訊的「允許環境」下，清掃工作才能有效進行。

目前的進展建立在美伊達成的一項諒解備忘錄 (MOU) 之上。備忘錄規定海峽將免費通行 60 天，而這項曾被視為理所當然的航行自由，如今卻成為尚未開啟的正式談判主題。美國官員預計本周五將於瑞士簽署正式協議，副總統范斯 (JD Vance) 可能代表美方出席。