鉅亨網新聞中心 2026-06-15 21:20

美國總統川普周日 (14 日) 宣布美伊達成一項初步協議，旨在結束兩國間持續百餘日的戰爭。儘管川普在對外發言中仍保持強硬姿態，甚至威脅若談判失敗將重啟軍事打擊，但伊朗媒體表示，此次協議的達成，重點在於川普在多個核心立場上做出了顯著「退縮」與讓步。

伊朗媒體：協議能達成 關鍵在於川普被迫讓步(圖:shutterstock)

伊朗媒體認為最重大的讓步在於鈾濃縮議題。川普過去曾堅持要求伊朗「鈾濃縮歸零」並摧毀所有核設施，但在最新的表態中，他對《紐約時報》明確表示，將允許伊朗進行「有限的低水準鈾濃縮活動」，前提是僅用於非軍事用途。

‌



伊朗塔斯尼姆通訊社 (Tasnim News Agency) 指出，這代表川普已放棄了過去那些「過分的要求」。此外，川普對於何時取出伊朗地下設施的核燃料也顯得「含糊其辭」，不再設定強硬的最後期限。

除了核能議題，伊朗媒體觀察到美國在談判範疇上也出現妥協。根據梅爾通訊社 (Mehr) 的報導，關於伊朗彈道導彈計畫以及對區域武裝組織 (如真主黨、胡塞武裝) 支持的討論，已從談判議程中移除。分析指出，若此消息屬實，將是華盛頓的重大讓步，因為這與川普先前宣稱要「夷平伊朗導彈工業」的目標背道而馳。

在經濟與後勤層面，協議規定美國對伊朗的海上封鎖將立即全面解除。更令伊朗媒體振奮的是，法斯通訊社 (Fars News Agency) 報導稱，德黑蘭在談判最後一刻成功將「海事服務費」納入條款。這意味著美國接受了船隻通過荷姆茲海峽時需向伊朗支付相關費用，被伊方視為對其海上管轄權的認可。

儘管協議影響深遠，但以色列並未參與談判，這引發了以方的深切憂慮。川普在受訪時公開批評以色列總理納坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 是個「非常難纏的人」，並認為納坦雅胡應該對此協議心存感激，因為「如果伊朗擁有核武，以色列撐不過兩小時」。他更直言，以色列在黎巴嫩的空襲差點破壞了這次協議。

伊朗官員則暗示，以色列在協議達成前對黎巴嫩的空襲反而產生了反效果，給予伊朗更多外交籌碼。伊朗主張，他們正是利用「不對以色列報復」作為交換條件，才從川普手中換取了更多額外的讓步。