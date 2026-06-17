鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-17 10:00

《Axios》週二 (16 日) 報導，微軟 (MSFT-US) 正考慮將中國人工智慧 (AI) 新創 DeepSeek 的模型納入企業 AI 平台 Copilot Cowork，以提供更低成本的模型選項。同時，微軟也計劃 Copilot Cowork 將改採依運算資源使用量計費，以因應代理型 AI 工具普及後帶來的龐大運算成本。

此舉反映微軟正加速推動多模型策略，不再僅依賴 OpenAI 與 Anthropic，而是積極引進更多開源模型，以滿足企業客戶對成本與效能的不同需求。

‌



AI 代理盛行 運算成本飆升

隨著 Copilot Cowork、Anthropic 的 Claude Code，以及 OpenAI 的 Codex 等代理型 (Agentic) AI 工具興起，AI 系統在執行任務時能持續呼叫模型、自主完成多步驟工作，大幅提升生產力，但也讓企業面臨急遽增加的運算支出。

微軟表示，未來企業客戶將根據實際消耗的運算資源付費，而非採取固定價格或無限制使用方案。

DeepSeek V4 成低成本候選方案

微軟向《Axios》透露，公司正測試經過微調 (Fine-tuning) 的 DeepSeek V4 模型，以及其他開源模型，希望作為目前 Copilot Cowork 所使用的 OpenAI 與 Anthropic 模型之外的低成本替代方案。

微軟預計將於未來數周內推出新的低成本模型，屆時也會公布最終採用的模型。

若微軟最終選擇 DeepSeek，可能引發外界對中國 AI 模型的安全性與地緣政治風險的關注。

推動多模型策略 降低對 OpenAI 依賴

此次測試也凸顯微軟正逐步推進「多模型」布局，降低對 OpenAI 與 Anthropic 的依賴。

微軟表示，即使導入 DeepSeek，相關模型也將僅作為客戶的可選方案，並由 Azure 雲端平台全權代管，確保企業資料留在微軟雲端環境內，同時受到 Azure 現有的安全、法規遵循以及資料駐留機制保護。

此外，微軟也已對模型進行微調，並加入額外防護機制，包括降低模型偏見等安全措施。

微軟坦言 無限制使用模式成本過高

負責 Copilot、代理與平台業務的微軟執行副總裁 Charles Lamanna 接受《Axios》訪問時表示，內部測試顯示，Copilot Cowork 並不適合採取無限制使用模式。

Lamanna 表示：「有些使用者每周執行數百項任務，這代表他們的工作效率非常高，但相對地，服務成本也可能迅速攀升。」

他指出，在企業越來越依賴 AI 代理工具的情況下，如何在效能、成本與擴展性之間取得平衡，將成為下一階段企業 AI 市場的重要課題。