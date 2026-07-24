鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-24 11:50

緯創 (3231-TW) 董事長林憲銘談及資本支出，指出預計今年資本支出約為 600 億元，從現階段趨勢來看，預期明年資本支出規模將高於今年。此外，緯創也開始投入 D2 廠建置，明年可投產。

緯創明年資本支出將較今年擴增，德州D2廠明年可投產。(鉅亨網資料照)

緯創今年全年資本支出約 600 億元，林憲銘表示，部分為前一年遞延的執行項目，部分則為提前為下一年做準備，若從現階段的產業趨勢與需求觀察，認為明年的資本支出規模將高於今年。

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針對德州 D1 新廠，總經理林建勳指出，D1 廠專門支應輝達 (NVDA-US) 產品。林憲銘也補充，目前 GB300 運算基板已開始量產，未來新一代 Vera Rubin 也有望在 D1 廠生產出貨。

林建勳進一步提到，緯創已著手建置 D2 廠，D2 廠面積為 D1 廠的 2 倍，產品也有望將從 L6 增加至 L10、L11，且規劃承接除了輝達以外的客戶訂單，預計明年投產。他並指出，若未來需求持續強勁，不排除會有 D3 廠的規劃。

除聚焦美國產能布局，林建勳強調，台灣也是緯創重要的 AI 生產與研發基地，竹北及湖口等廠區近乎滿載，緯創轉往高雄擴建，前陣新廠預計明年第一季量產。