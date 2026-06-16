鉅亨網編輯林羿君 2026-06-16 13:43

日本叫車軟體服務商 Go Inc. 週二（16 日）在東京證券交易所掛牌首日股價大漲 21%，作為日本今年以來規模最大的 IPO 案，此番蜜月行情，無疑為近期低迷的市場投資信心注入了一劑強心針。

叫車龍頭Go掛牌首日狂飆21% 點燃日本IPO市場久違熱度。(圖:shutterstock)

Go 開盤後股價一度高於 IPO 發行價，報每股 2,910 日元。

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這家背後獲高盛集團投資支持的公司，其股東在上週的發行中籌資了 886 億日元（約合 5.53 億美元），公司市值也隨之達到 1,860 億日元。

據悉，投資人對此次認購展現極高熱情，超額認購倍數高達 25 倍以上。消息人士指出，本次 IPO 的股份分配中，國際投資人獲配 70%，本地散戶投資人佔 25%，其餘 5% 則保留給日本國內的機構法人。

根據英文招股說明書，貝萊德、威靈頓管理以及 M&G 投資管理等全球重量級資產管理機構均已承諾認購。

彭博社報導指出，有超過 180 家機構對其國際發售部分表達了強烈興趣，使該份額獲得約 20 倍的超額認購。

Go 股價的首秀大捷，為近期欲振乏力的日本 IPO 市場，迎來了期盼已久的順風。根據彭博彙整的數據，今年以來日本僅有 17 起 IPO 案完成定價，創下 2011 年以來的同期新低；其募資總額僅為 1,440 億日元，也是 2022 年以來的最低水準。

消息人士分析，投資人相當看好 Go 在日本叫車軟體市場的龍頭地位，並預期隨著服務滲透率進一步提升，該公司未來將有調高平台抽成費用的空間。不過，競爭加劇與法規變更仍是未來需留意的潛在風險。

Go 於官方聲明中預估，在截至 5 月 31 日的會計年度中，營收將達到 408 億日元，較上年同期大幅增長約 30%；營業利益則預期從 27 億日元倍增至 70 億日元。

作為日本市佔率第一的叫車應用程式，Go 面臨的競爭對手包括優步、中國的滴滴出行，以及由索尼集團投資的本土業者 S.Ride。高盛曾於 2023 年向 Go 投資 100 億日元，當時該交易給予 Go 的估值為 1,350 億日元。

然而，部分分析師認為，以 2,400 日元的發行價計算，Go 的本益比高達 29 倍，估值並不算便宜。