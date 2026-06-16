叫車龍頭Go掛牌首日狂飆21% 點燃日本IPO市場久違熱度
鉅亨網編輯林羿君
日本叫車軟體服務商 Go Inc. 週二（16 日）在東京證券交易所掛牌首日股價大漲 21%，作為日本今年以來規模最大的 IPO 案，此番蜜月行情，無疑為近期低迷的市場投資信心注入了一劑強心針。
Go 開盤後股價一度高於 IPO 發行價，報每股 2,910 日元。
這家背後獲高盛集團投資支持的公司，其股東在上週的發行中籌資了 886 億日元（約合 5.53 億美元），公司市值也隨之達到 1,860 億日元。
據悉，投資人對此次認購展現極高熱情，超額認購倍數高達 25 倍以上。消息人士指出，本次 IPO 的股份分配中，國際投資人獲配 70%，本地散戶投資人佔 25%，其餘 5% 則保留給日本國內的機構法人。
根據英文招股說明書，貝萊德、威靈頓管理以及 M&G 投資管理等全球重量級資產管理機構均已承諾認購。
彭博社報導指出，有超過 180 家機構對其國際發售部分表達了強烈興趣，使該份額獲得約 20 倍的超額認購。
Go 股價的首秀大捷，為近期欲振乏力的日本 IPO 市場，迎來了期盼已久的順風。根據彭博彙整的數據，今年以來日本僅有 17 起 IPO 案完成定價，創下 2011 年以來的同期新低；其募資總額僅為 1,440 億日元，也是 2022 年以來的最低水準。
消息人士分析，投資人相當看好 Go 在日本叫車軟體市場的龍頭地位，並預期隨著服務滲透率進一步提升，該公司未來將有調高平台抽成費用的空間。不過，競爭加劇與法規變更仍是未來需留意的潛在風險。
Go 於官方聲明中預估，在截至 5 月 31 日的會計年度中，營收將達到 408 億日元，較上年同期大幅增長約 30%；營業利益則預期從 27 億日元倍增至 70 億日元。
作為日本市佔率第一的叫車應用程式，Go 面臨的競爭對手包括優步、中國的滴滴出行，以及由索尼集團投資的本土業者 S.Ride。高盛曾於 2023 年向 Go 投資 100 億日元，當時該交易給予 Go 的估值為 1,350 億日元。
然而，部分分析師認為，以 2,400 日元的發行價計算，Go 的本益比高達 29 倍，估值並不算便宜。
LightStream Research 分析師 Shifara Samsudeen 在投資研究平台 SmartKarma 發表的報告中指出：「我們會建議投資人，等待 IPO 熱潮過後、股價拉回修正時再行進場布局。」
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