鉅亨網編譯段智恆 2026-06-16 02:00

美國戰略石油儲備 (Strategic Petroleum Reserve, SPR) 庫存已降至 1983 年以來最低水準，反映川普政府持續釋出緊急原油儲備，以抑制伊朗戰爭引發的能源價格飆升。

根據美國能源部周一 (15 日) 公布的數據，目前 SPR 庫存約為 3.4 億桶，接近歷史低點。若川普政府完成今年 3 月宣布的 1.72 億桶釋油計畫，儲備量將進一步降至約 2.43 億桶，僅剩法定儲存容量約三分之一，並將成為 SPR 歷史上規模第二大的釋油行動。

‌



SPR 是在 1970 年代阿拉伯石油禁運後設立，目的在於因應重大供應中斷與能源危機。不過隨著庫存持續下降，市場開始擔憂美國未來應對突發能源衝擊的能力可能受到影響。

GasBuddy 石油分析主管 Patrick De Haan 表示，SPR 必須維持至少 1.5 億至 2 億桶庫存才能正常運作，若儲備量進一步下降，未來可供動用的空間將變得相當有限。

面對外界質疑，美國能源部則強調，目前正按照 SPR 設立初衷運用戰略儲備，包括穩定油市、因應供應中斷風險，以及提升美國能源安全。

值得注意的是，SPR 庫存創下數十年新低之際，美國與伊朗近期已達成臨時和平協議，雙方計畫重啟荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航運，並推動結束長達 15 周的衝突。隨著市場預期中東供應風險緩解，國際油價近期已出現回落跡象。

此次釋油主要透過「交換計畫」(exchange program) 進行，政府將原油暫時借給能源企業，未來再由企業連本帶息歸還。能源部表示，目前回補比例約達 26%，預估可為納稅人創造超過 30 億美元效益。

能源部並指出，未來一年內將回補約 2 億桶原油，相當於釋出數量的 120%，藉此逐步重建戰略儲備。

事實上，川普重返白宮時，美國戰略石油儲備已明顯低於歷史平均水準。前總統拜登任內曾多次動用 SPR，累計釋出約 2.9 億桶原油，包括俄烏戰爭爆發後穩定能源市場的措施之一。共和黨當時批評拜登政府利用 SPR 壓低汽油價格，藉此爭取 2022 年期中選舉選票，而非真正回應供應危機。