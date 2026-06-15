鉅亨網新聞中心 2026-06-15 21:50

人民幣兌美元匯率強勁走高，在岸與離岸市場周一 (15 日) 雙雙進入 6.7 區間，創下自 2023 年 2 月以來的 3 年新高。

人民幣匯率升破6.76 創3年新高 機構預期單邊大幅升值機率低(圖:shutterstock)

當日離岸人民幣最高觸及 6.75572，在岸人民幣一度升至 6.7573。根據國家外匯管理局數據，當日人民幣兌美元中間價報 6.8088，較前一交易日上調 21 點。

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自 2026 年初以來，在美元指數小幅上行的背景下，人民幣兌美元仍處於升值通道，在岸人民幣累計升值約 3.3%。