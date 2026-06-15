人民幣匯率升破6.76 創3年新高 機構預期單邊大幅升值機率低
鉅亨網新聞中心
人民幣兌美元匯率強勁走高，在岸與離岸市場周一 (15 日) 雙雙進入 6.7 區間，創下自 2023 年 2 月以來的 3 年新高。
當日離岸人民幣最高觸及 6.75572，在岸人民幣一度升至 6.7573。根據國家外匯管理局數據，當日人民幣兌美元中間價報 6.8088，較前一交易日上調 21 點。
據陸媒《21 世紀經濟報道》引述專家看法指出，近期人民幣走強主要受內外部因素共同推動：首先是外部美元走低，受美伊談判取得進展影響，市場避險需求回落，直接推高人民幣匯價。其次是國內出口強韌，5 月出口增速高位上行，帶動市場結匯需求顯著增加，提供了強大的內在升值動能。
隨著匯率走強，人民幣國際化進程也穩步推進。目前人民幣已成為全球第三大支付貨幣，且在中東石油貿易結算中的佔比已歷史性突破 41%，超越歐元成為僅次於美元的第二大結算貨幣。此外，「十五五」規劃綱要也明確提出將積極推進人民幣國際化，提升資本項目開放水準。
儘管短期內人民幣有望維持偏強運行，但機構普遍認為持續大幅單邊升值的機率較低。後期需關注美國關稅政策變數及聯準會「縮表」進度，預計人民幣匯率將保持與美元反向波動、波幅相對較小的格局。國際主流機構對年底匯率的預測多落在 6.7 至 7.05 區間。
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