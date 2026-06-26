鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
全球資產管理巨頭普徠仕 (T. Rowe Price) 押注人民幣將出現回調，認為人民幣兌一籃子中國主要貿易夥伴貨幣的估值「過高」。
普徠仕目前管理約 1.89 兆美元的全球資產，集團旗下的「多元化收入債券策略」(Diversified Income Bond Strategy) 共同經理 Vincent Chung 表示，他們本月已轉為減持人民幣，轉而看好收益率較高的前沿市場貨幣。
Chung 分析，追蹤人民幣對主要貿易夥伴貨幣表現的 CFETS 人民幣匯率指數，在攀升至 2025 年 1 月以來的最高點後，預計到今年年底將下跌 1% 至 2%。
這一觀點與市場主流金融機構形成了鮮明對比。德意志銀行、高盛集團和瑞銀集團皆預期人民幣將進一步升值；麥格理集團 (Macquarie Group) 甚至預測，若中國本土企業開始拋售手中巨額的美元頭寸，人民幣兌美元匯率最高可能衝上 5 元大關。
今年以來，在中國央行展現出對強勢匯率的包容態度下，在岸人民幣已上漲 2.7%，成為亞洲表現最佳的貨幣，成功抵禦了美元的漲勢。
然而，普徠仕認為，人民幣面臨多重成長阻力，包括中國經濟數據不盡理想，以及市場預期聯準會將進一步升息。Chung 指出，隨著人民幣相對於貨幣籃子顯得越來越貴，進一步升值的空間已經有限。
此外，政策因素也是普徠仕看淡的原因之一。為了推動人民幣國際化，北京方面的決策者傾向於優先考慮匯率穩定，這將限制人民幣進一步升值的幅度。
儘管德國總理梅爾茨 (Friedrich Merz) 呼籲進行全球匯率對話，以協助歐盟應對與中國的貿易逆差，但預計中國人民銀行仍將透過每日匯率中間價來維持人民幣的穩定。
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