鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-26 18:10

全球資產管理巨頭普徠仕 (T. Rowe Price) 押注人民幣將出現回調，認為人民幣兌一籃子中國主要貿易夥伴貨幣的估值「過高」。

普徠仕目前管理約 1.89 兆美元的全球資產，集團旗下的「多元化收入債券策略」(Diversified Income Bond Strategy) 共同經理 Vincent Chung 表示，他們本月已轉為減持人民幣，轉而看好收益率較高的前沿市場貨幣。

‌



Chung 分析，追蹤人民幣對主要貿易夥伴貨幣表現的 CFETS 人民幣匯率指數，在攀升至 2025 年 1 月以來的最高點後，預計到今年年底將下跌 1% 至 2%。

這一觀點與市場主流金融機構形成了鮮明對比。德意志銀行、高盛集團和瑞銀集團皆預期人民幣將進一步升值；麥格理集團 (Macquarie Group) 甚至預測，若中國本土企業開始拋售手中巨額的美元頭寸，人民幣兌美元匯率最高可能衝上 5 元大關。

今年以來，在中國央行展現出對強勢匯率的包容態度下，在岸人民幣已上漲 2.7%，成為亞洲表現最佳的貨幣，成功抵禦了美元的漲勢。