鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-21 20:30

印尼政府近日已開始在中國境內債券市場行銷其首批人民幣計價的「熊貓債」，象徵東南亞最大經濟體在面臨印尼盾匯率波動與財政挑戰之際，積極尋求融資管道多元化的決心。

印尼首發熊貓債 以求融資管道多元化(圖:shutterstock)

根據發行文件，印尼此次提供 3 年期與 5 年期的熊貓債，初步目標發行規模總計達 70 億元人民幣 (約 10 億美元)。印尼已獲准在未來兩年內，於中國銀行間債券市場發行總額高達 300 億元人民幣的債券。印尼財政部長 Purbaya Yudhi Sadewa 表示，投資者對此次發債的反應相當正面。

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印尼此次發債正值其國內經濟壓力劇增時期。今年以來，印尼盾匯率屢創新低，股市表現也居全球末段班。市場對現任總統普拉伯沃 (Prabowo Subianto) 日益趨向國家主導的政策感到憂心，加上經常帳赤字擴大及能源價格高昂，導致投資者情緒低落。

印尼央行雖已調升利率以穩定匯率，但高進口成本、燃料補貼以及政府龐大的成長計畫仍帶來持續風險。

這一行動符合新興市場減少對美元依賴，並擴大獲取替代資本池的廣泛趨勢。渣打銀行大中華及北亞區資本市場主管 David Yim 指出，對主權國家而言，發行熊貓債更多是基於戰略考量而非迫切的資金需求。一旦成功發行，將能建立市場基準，為印尼其他企業進入中國龐大的債務市場開路。

在信用評級方面，雖然穆迪和惠譽因治理疑慮將印尼的主權信用評級展望下調至「負面」，但中國本土評級機構聯合資信則給予印尼 AAA 的最高評級。此次發債所得資金將全數匯往海外用於一般融資目的，並可能轉換為其他貨幣。

截至 3 月底，印尼政府總債務約為 5,530 億美元，其中國內證券占據大宗。