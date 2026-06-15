佔領華爾街2.0將至？今年來近15萬人因AI失業 數千人卻暴富 科技業讓社會張力逼近臨界點

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-16 06:50

全球科技業正陷入一場前所未有的分裂圖景：企業財報屢創新高，大規模裁員卻同步進行，且紛紛將「AI 取代人力」列為官方理由。

(圖:shutterstock)

與此同時，AI 領域少數贏家正以前所未見的速度累積巨額財富。這種「一邊裁人、一邊造富」的極端反差，正將科技產業推向社會張力高度集中的風暴中心。

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根據科技招聘平台 TrueUp 追蹤數據，今年以來全球科技業已發生約 363 起裁員事件，影響近 15 萬人，平均每日裁員約 974 人，較去年同期加快 44%。光是上月單月裁員就逼近 4 萬人，創兩年來新高。

就業安置機構 Challenger, Grey & Christmas 指出，AI 已連續三個月成為企業對外說明裁員的首要理由。

然而，在裁員浪潮背後，AI 領域的財富效應正劇烈釋放。AI 晶片商 Cerebras Systems 上市首日股價大漲 68%，市值一度逼近 670 億美元；SpaceX 上市後估值達 2.1 兆美元，預計將誕生約 4400 位百萬富翁；Anthropic 與 OpenAI 則以超過 1 兆美元估值加速走向公開市場。

這種強烈對比引發越來越多質疑 AI 究竟是裁員的真正原因，還是企業的方便藉口。

支付公司 Block 今年稍早裁減近半員工，共同創辦人 Jack Dorsey 最初聲稱是 AI 驅動工作模式變革所致，隨後在社群平台上改口承認疫情期間過度招聘。

知名創投 Marc Andreessen 更直接點出，AI 只是「銀彈藉口」，掩蓋的是企業普遍的人力過剩與管理失當。

多位經濟學家也指出，關稅政策、中東局勢及整體經濟不確定性，才是企業收縮的真實驅動力。

財富集中與裁員並行的畫面格外刺眼。Cerebras 兩位創辦人在上市首日躋身億萬富翁行列；SpaceX 上市讓馬斯克帳面晉升「兆美元富翁」，並催生數百名資產逾億美元的富豪；舊金山高端房市屢現溢價數百萬美元成交。

以 Meta 為例，該公司執行長祖克柏今 3 月以 1.7 億美元買下邁阿密「億萬富翁島」豪宅，創下當地紀錄，兩個月後 Meta 卻宣布裁員約 8000 人，佔總人力一成。

這一切發生在普通勞動者壓力劇增的背景下。雇主贊助的醫療保險保費今年漲幅 6% 至 7%，超過通膨兩倍，私人醫料費用自 2008 年以來近乎翻倍，房價自 2020 年初上漲 28%，房貸利率幾乎倍增。

民調顯示，公眾焦慮持續升溫。《紐約時報》與 Siena 學院 2026 年 1 月民調指出，65% 選民認為中產階級生活已難以企及；近期調查更顯示，76% 美國人將生活成本列為首要憂慮，較一年前的 58% 大幅上升。

歷史經驗提供警示。2008 年金融危機後，「華爾街搞垮經濟卻獲紓困，民眾承擔苦果」的怒火催生了「佔領華爾街」運動。

當前情境更為複雜：企業獲利強勁，卻持續裁員，並將矛頭指向 AI。若說 2008 年的敘事是「你們失業，卻要為破壞經濟的人買單」，當下的潛在邏輯恐演變為「我們用來取代你們的技術，正讓我們空前富有」。

值得警惕的是，Block、Atlassian、Cloudflare 等企業在以 AI 為由宣布裁員後，股價普遍上漲，這在商業邏輯上強化了該敘事的吸引力。