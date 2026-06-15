鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-15 19:50

國際評級機構惠譽信評今 (15) 日宣布，將中國的長期外幣發行人違約評級維持在 A，評級展望則維持穩定。惠譽信評指出，中國龐大且多元化的經濟體系，在朝向先進位造業與科技產業轉型過程中，相較於同評級國家仍能維持穩健的經濟成長前景。在全球貿易體系中扮演的核心角色以及強韌的外部財政狀況，皆為中國評級提供強力支撐。然而，中國也面臨財政赤字偏高、財政收入下降、政府債務攀升，以及實體經濟高槓桿帶來隱性債務風險等中長期挑戰。

在經濟成長展望方面，惠譽信評預估在外部環境波動下，中國 2026 年的實體經濟將展現韌性，國內生產毛額成長率預期為 4.6%，高於 A 評級國家的中位數 2.2%，雖然較 2025 年的 5% 小幅放緩，但強勁的出口與製造業活動將持續支持整體景氣。中國在 2025 年成功應對關稅不確定性，且中國國家主席習近平日前與美國總統川普會面並強調戰略穩定，預期在短期內將限制關稅衝突進一步升級的風險。

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儘管能源價格波動可能帶來挑戰，但中國擁有龐大的原油庫存、充裕的煉油能力與多元化的能源來源，預計能有效緩衝風險。相較之下，受到房地產財富效應減弱及勞動力市場疲軟影響，中國國內需求依舊低迷，拖累商品消費，不過服務業表現相對亮眼。

在價格動能與財政政策部分，中國正逐步走出長達約三年的通縮陰霾。惠譽信評預測，以 GDP 平減指數衡量的物價成長今年將轉為溫和正成長，2026 年消費者物價指數平均漲幅將由 2025 年的 0.1% 回升至 1.2%。生產者物價指數在能源成本上升及打擊過度競爭措施帶動下，已於 4 月強勢轉正，但受限於內需疲弱，預計整體通膨仍將維持在低檔。

財政政策方面則轉趨微幅緊縮，惠譽信評預估 2026 年財政赤字率將從 2025 年的 7.6% 降至 7.3%。中央政府將承擔更大的財政角色，擴大對地方政府的轉移支付，2026 年將再發行 1.3 兆元人民幣的超長期特別國債。

然而，中國財政收入仍面臨結構性下滑壓力。受到減稅政策與地方政府土地相關收入減少影響，惠譽信評預測 2026 年財政收入占 GDP 比重將從 2018 年的 29% 進一步下滑至 20.6%，這將增加縮減赤字的難度。同時，政府顯性債務持續攀升，預計到 2028 年將從 2025 年的 68.5% 增加至接近 80%，主要受到持續高赤字以及地方政府推動融資平台債務置換影響。

此外，地方政府目前正實施為期五年、規模達 10 兆元人民幣的債務置換計畫，這雖然有助於緩解地方政府融資平台市場壓力並降低融資成本，但中國非金融企業負債在 2025 年底已達 GDP 的 174.7%，政府對特定實體的隱性擔保預期，依然讓財政體系承受較高的隱性債務風險。