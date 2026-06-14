鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-06-15 04:00

2026 年 6 月初，天津氣溫微涼。方成（天津）汽車銷售服務公司負責人張方成從森揚國際汽車城三樓的辦公室向外望去，正對著人工湖前的一片空地。六年前，他曾租下這片空地，一年租金人民幣 20 萬元；如今，即便免費，也停不滿車。

據《第一財經》報導，這種蕭條景象是當下平行進口車市場的一個縮影。在中國最大平行進口車集散地──天津港，巔峰時期年進口量超 13 萬輛。如今，連作為自貿區首批試點平台、規模最大的森揚國際汽車城，也只能勉強維持運轉。

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不遠處，太平洋汽車城已大門緊閉。這座能停數千輛車的大型賣場，空置了四、五年。透過落滿灰塵的玻璃幕牆，只見空空蕩蕩的展廳。一家物流公司的倉庫大門外，長出了野草；另一處裝修豪華的展廳早已人去樓空，只剩牆上的裝飾畫和大理石，依稀訴說著當年盛況。

如果時光倒回五年前──2021 年，這裡完全是另一番景象：倉庫堆滿剛從船上卸下的奔馳大 G、豐田酷路澤、Lexus LX570，物流板車排隊進出，車商拿著手機不停接單，一輛百萬級豪車從到港到賣出，不過幾天時間。

乘聯分會的最新數據顯示，今年 4 月，進口車進口量下滑 33% 至 2.7 萬輛。豪華品牌尤顯慘烈──奧迪 4 月較一年前銳減 64%，前四月降 50%；保時捷從 2022 年 9 萬餘輛到 2025 年僅 4 萬餘輛，2026 年繼續下探，4 月驟降 46%。

曾經加價人民幣數十萬仍一車難求的進口豪車，如今淪為經銷商倉庫裡的「壓艙石」。天津平行進口流通協會的數據顯示，2023 年累計申報進口平行車 45,916 輛，累計銷售平行車 39,295 輛。2024 年起，協會官方微信不再公開數據。