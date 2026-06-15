臺銀挺TISA！搶進退休理財第三支柱 祭千元低門檻與免信託管理費
鉅亨網記者張韶雯 台北
金管會積極推動退休制度第三支柱，公股銀行紛紛響應推出臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）服務，目前已有包括兆豐、第一、華南、合庫銀、彰銀以及今 (15) 日正式加入的臺灣銀行等六家公股行庫開辦相關業務。臺銀主打免申購手續費、低於 1% 的基金經理費率以及低投資門檻等三大特色。為了進一步回饋投資人，臺銀加碼祭出限時免收信託管理費的超值優惠，引導國人以定期定額投資代替傳統儲蓄，及早規劃退休財務管理。
TISA 帳戶是金管會為促進國人建立長期投資理財觀念所推出的重要機制，旨在勞工保險與勞退新制之外，健全台灣民眾的退休保障。該帳戶限定以定期定額方式申購，具有低經理費與低門檻的優勢，能有效協助投資人養成規律投資習慣，並透過時間複利穩健累積財富。
身為公股龍頭之一的臺銀，此次推出 TISA 服務提供多元化的產品選擇，涵蓋科技產業、多重資產、全球組合等各類型基金，投資人可依自身的風險承受度與理財目標進行資產配置。為了簡化申辦流程，民眾可透過網路銀行、行動銀行或親臨櫃檯方式完成特別約定事項簽署，最低只要新台幣 1,000 元即可啟動定期定額投資計畫。
為了提高民眾參與誘因並減輕長期投資的成本負擔，臺銀特別推出免收信託管理費的雙重優惠方案。凡是投資人在 115 年 12 月 31 日前完成 TISA 基金的定期定額申購，就能享有這項限定的免信託管理費福利，實質回饋給有意進行長期退休規劃的投資人。
臺銀強調，響應政府 TISA 政策是希望助力國人打造長期理財與退休準備的新選擇。投資理財的關鍵在於及早開始並持續投入，透過定期定額分批進場的方式，不僅能分散市場高低波動的風險，還能平攤投資成本。即便是每月投入小額資金，也能在時間效益下逐步建立穩定的長期投資習慣、強化整體財務韌性，進而實現理想的退休未來生活。
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