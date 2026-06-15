鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-15 19:25

受惠旅遊需求持續熱絡與母親節檔期帶動，國內信用卡市場 5 月迎來強勁成長。根據最新統計，五大發卡行不論是單月或前 5 月累計刷卡量，齊步刷新歷史同期紀錄，單月合計刷出約 3043 億元，年增 16%，前 5 月總簽帳金額逼近 1.5 兆元大關，年增近 15%。其中，中信銀行穩居單月、累計刷卡王，同時也是 5 月的發卡王，五大發卡行累計簽帳金額均創歷年同期新高。

母親節+出國潮！五大發卡行5月刷出3043億元 全創同期新高。(圖：shutterstock)

綜觀五大發卡行 5 月刷卡表現，皆較去年同期全面成長，其中，中信銀行年成長 27.5% 達 802.72 億元，國泰世華銀行年增 15.4% 達 727.63 億元，分列冠亞軍。玉山銀行 5 月小幅超車台北富邦銀行，分別為 530.38 億元、515.39 億元，台新銀行則以 466.74 億元位居第五。

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比較累計前 5 月簽帳金額表現，中信銀已逼近 4000 億元大關、達 3995.16 億元，年增率達 24.9%；國泰世華 3675.93 億元居次，年增 15.3%；北富銀、玉山銀分別為 2588.48 億元、2526.01 億元，分列三、四名；台新銀 2328.5 億元，年成長 17.1%。

進一步分析各家銀行簽帳成長的關鍵，海外旅遊、餐飲、購物與量販日常消費為核心驅動力。

國泰世華表示，今年旅遊需求持續熱絡，加上 5 月母親節檔期與民眾提前規劃暑期旅遊，帶動購物與旅遊相關消費大增。此外，透過 CUBE 信用卡多元回饋設計，成功引導卡友「集中消費」，顯示消費者已轉為以體驗與生活為核心的消費模式。

中信銀同樣受惠於旅遊、餐飲、量販與海外消費的強勁需求。在發卡表現上，中信銀 5 月發卡量達 12.2 萬卡，以 uniopen 聯名卡、中油卡、LINE Pay 卡表現最亮眼，且台中漢神洲際購物廣場開幕也推升了漢神聯名卡的辦卡熱潮。

北富銀則指出，5 月的刷卡量成長主要由「旅遊」及「量販賣場」貢獻，兩者消費佔比合計已近 4 成。北富銀 5 月新增約 3.8 萬張發卡，目前累積發卡前三名仍為富邦 Costco 聯名卡 (約 280 萬卡)、富邦 J 卡 (約 240 萬卡) 及富邦 momo 卡 (約 115 萬卡)。

台新銀行分析，5 月主要動能來自保費、百貨及海外消費。適逢母親節檔期，台新推卡友最愛的「大筆刷」百貨及「好饗刷」餐飲 / 飯店最高 3.3% 回饋，廣受好評。同時，台新也宣布廣大卡友關心的 Richart 卡 (GOGO/FlyGo 卡) 最高 3.8% 權益再延長，7 大網購、行動支付及保費加碼將續行至 2027 年 3 月 31 日，提供持卡人長期且穩定的有感優惠。