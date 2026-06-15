鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-15 11:03

在全球進入「超級央行周」、美國聯準會（Fed）即將召開利率會議之際，市場對利率走向的不確定性再度升高，資金轉向短期停泊與靈活配置的需求明顯升溫。面對此一趨勢，第一銀行搶搭高利環境與資金避險需求，宣布推出短天期外幣優利定存專案，最高年利率 6.6%，吸引投資人於政策決議前進場布局。

第一銀行表示，即日起至 7 月 15 日止，針對數位客群推出「利馬匯有錢」優利定存專案，透過 iLEO 數位帳戶即可參與。其中，美元 14 天期年利率高達 6.60％，歐元及澳幣 1 個月期年利率亦達 4.80％，鎖定短期資金調度需求，提供在利率多空未明期間的配置選項。

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觀察近期金融市場，在主要央行政策尚未明朗前，投資人多採取觀望態度，資金傾向停留於低風險且具收益性的短期工具。第一銀行此次專案即以「短天期、高利率、低門檻」為訴求，最低承作金額美元及歐元僅 100 元、澳幣 200 元，大幅降低參與門檻，提升一般投資人參與誘因。

除高利率外，該專案亦提供換匯優惠，包含美元減碼 3.5 分、歐元 6 分及澳幣 3 分，有助降低進場成本。在額度規劃方面，每人各幣別最高承作上限為 2 萬美元（或等值外幣），三大幣別總額度各為原幣 1,000 萬元，採限量機制，額滿為止。

實際收益方面，以承作 2 萬美元、14 天期、年利率 6.60％計算，到期可領息約 51.3 美元，折合約新台幣 1,610 元，對於短期閒置資金而言，具備一定吸引力。

操作流程上，客戶可透過專案網頁點選「馬上存」，系統即導引至網路銀行或 iLEO APP 完成承作，以新臺幣扣款即可完成外幣定存，提升整體便利性。