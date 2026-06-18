鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-18 18:50

國泰投信傳出因未將利害關係人納入管制，導致旗下基金與全委帳戶誤買董事郭明鑑兼任獨董的世芯 - KY 股票。金管會證實，國泰投信先前已通報重大偶發事件，其中全委代操已認賠 4.54 億元處分損失；另有 8 檔主動基金重算淨值，公司承諾採「從優原則」100% 補償投資人虧損。不過，這涉及內控制度問題，國泰投信恐面臨最高 300 萬元的行政裁罰。

國泰投信誤踩利害關係人紅線 涉內控缺失恐遭金管會裁罰。(鉅亨網資料照)

證期局主秘王秀玲說明，事件起因於國泰投信董事郭明鑑，於 2025 年 5 月 29 日起擔任上市公司世芯 - KY(3661-TW) 的獨立董事。根據證券投資信託基金管理辦法及全權委託業務管理辦法規定，投信事業之董事與他公司董事為同一人時，該公司即屬於「利害關係人公司」，投信旗下基金與全委帳戶原則上不得買賣該公司發行的股票。

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然而，國泰投信內控出現疏漏，未及時將世芯 - KY 納入限制下單的名單中，直到 2026 年 1 月才被國泰投信於例行檢視中自行發現，受影響的期間最長自 2025 年 6 月 30 日起，至今年 1 月 20 日將持股全數清空處分完畢。

全委代操已賠 4.54 億元 8 檔主動基金全面重算淨值

國泰投信此次違規分為兩類客群，一為全權委託帳戶，因涉及契約約定，國泰投信必須將違規購入的個股處分，處分所產生的虧損須由投信與委任人協商認定。

而國泰投信已於今年 3 月 16 日公布的 2025 年財報中，依法揭露並認列全數賠償款與損失，合計新台幣 4.54 億元。證期局證實，全委部分目前已全數處理完畢，並未走向訴訟。

至於受影響的一般共同基金，包括國泰國泰基金、國泰中小成長基金、國泰大中華基金、國泰科技生化基金、國泰小龍基金、國泰中港台基金、國泰中國內需增長基金及國泰台灣高股息基金。

金管會重申客戶權益至上 內控缺失面臨最高 300 萬元裁罰

國泰投信日前發布聲明，將重新核算影響期間的基金損益，並秉持「從優原則」辦理受益人補償。若重估後投資人為獲利，即維持原狀，不向投資人追回；若重估後投資人有虧損，國泰投信將 100% 全額填補虧損。

由於每位投資人進出時間與持有期間不同，確切影響人數與金額仍在統計中。國泰投信將於 6 月 23 日正式寄發通知信函給受影響的受益人，說明淨值差異與補償細節。

王秀玲強調，金管會最關切的是客戶權益與損失處理，基本原則是一視同仁，且任何損失都不應該由受益人來承擔。

此案雖是國泰投信自行發現並通報，且業者承諾承擔所有補償及衍生成本，對目前的基金淨值與資產無實質影響，但因情節嚴重、影響層面較大，證期局已要求公司前來陳述意見，會再深入釐清相關疑慮，包括公司內控制度是哪個環節出問題？董事本身 (郭明鑑) 是否善盡主動申報兼職的責任？