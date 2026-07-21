鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-21 20:50

金管會積極推動臺灣個人投資儲蓄帳戶 (TISA) 制度，盼促進國人建立長期投資理財觀念。截至 2026 年 6 月 30 日止，TISA 總開戶數已升至 19 萬 7012 戶，累計申購金額 77.61 億元，整體帳戶資產規模一舉突破 187 億元大關；光是 6 月申購金額即達 12.9 億元，顯示投資人參與熱度持續增溫。證期局副局長黃厚銘今 (21) 日表示，後續仍會積極與財政部爭取租稅優惠。

在基金發行與通路推動現況方面，黃厚銘指出，截至 6 月底，已有 25 家投信公司 推出專屬 TISA 級別的基金，涵蓋 45 檔基金，並由 16 家銷售機構共同參與 TISA 帳戶平台運作。

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此外，為擴大 TISA 的服務涵蓋面，金管會先前指導推動、具備低費率及鼓勵投資人至少持有 2 年以上長期投資特性的專案—包括「好享退專案」與「退休準備平台專案」之投信基金，亦全面納入 TISA 基金範圍。在結合這兩大專案後，目前供民眾選擇的 TISA 基金總數已達到 77 檔，提供國人更加多元且具成本優勢的退休資產配置選擇。

對此，黃厚銘表示，從開戶數、申購金額及帳戶資產規模的持續成長趨勢來看，反映出廣大民眾對 TISA 平台的信心與肯定，也呈現國人對於退休理財規劃由被動轉為主動布局、積極參與的精神。

金管會期盼，TISA 能持續深化發展，成為全民均可便利運用、具可及性的優質退休理財工具。同時，透過民眾的長期扣款與投資，能為國內資本市場注入源源不絕的穩定資金，進一步推動金融業發展與社會安定的正向循環。