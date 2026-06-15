鉅亨網新聞中心 2026-06-15 15:10

中國證監會於 2026 年 6 月 12 日正式發布批覆，同意長鑫科技集團股份有限公司於科創板首次公開發行股票（IPO）的註冊申請。此次 IPO 擬募集資金高達 295 億元人民幣，不僅穩坐 2026 年 A 股最大規模 IPO 的寶座，更成為科創板史上僅次於中芯國際的第二大募資案。

長鑫科技IPO註冊獲准 擬募295億元人民幣成今年A股最大IPO案(圖:shutterstock)

長鑫科技在經歷長期的鉅額研發投入與行業週期波動後，於 2026 年展現了驚人的盈利能力。根據最新更新的招股書，該公司 2026 年第一季營收達 508 億元人民幣，同比大幅增長 719%；淨利潤則錄得 330.12 億元人民幣，年增逾 12 倍。

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換算下來，長鑫科技在 2026 年初平均每天淨賺近 4 億元人民幣。公司更預計 2026 年上半年歸母淨利潤將落在 500 億至 570 億元人民幣區間，同比增長幅度最高可達 2544%。

全球第四大 DRAM 巨頭

成立於 2016 年、總部位於合肥的長鑫科技，是目前中國大陸唯一實現 DRAM 記憶體晶片大規模量產的龍頭企業。在全球市場被三星、SK 海力士及美光三大巨頭長期壟斷（合計市佔逾 91%）的局勢下，長鑫科技目前以約 7.67% 的市佔率位居全球第四。

此次募集的 295 億資金將重點投入量產線技術升級與 DRAM 前瞻技術研發，旨在縮小與頂尖廠商的技術代差，進一步緩解對外部記憶體巨頭的依賴。

「合肥模式」的巔峰注腳

長鑫科技的成功上市，也被視為「合肥模式」產業投資的極致樣本。2016 年合肥產投初始出資 144 億元人民幣啟動 DRAM 項目，期間長鑫曾面臨累計虧損達 366.5 億元人民幣的低谷，但合肥國資始終維持戰略定力。