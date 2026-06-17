〈陸股盤後〉A股尾盤上攻 滬指站上4,100點

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-06-17 16:30

中國 A 股三大指數 17 日（周三）集體開低，早盤三大股指衝高轉漲後回落，滬指午前收跌。半導體午後拉升帶動三大指數出現一波快速拉升。尾盤再度拉升，三大指數收漲。

A股尾盤上攻，滬指站上4,100點。（圖：Shutterstock）

上證綜指 17 日收盤漲 0.4%，報 4,108.08 點；深證成指漲 1.31%，報 15,880.95 點；創業板指漲 1.56%，報 4,167.05 點。

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滬深兩市成交總額為人民幣 3.0917 兆元，較前一交易日增加 270 億元。

東莞證券認為，攻守相濟，變中求進。2026 年上半年 A 股完成「先揚後抑再修復」三階段行情演繹，主要寬基指數悉數收紅，但當前市場面臨多重階段性擾動。

地緣政治博弈分歧仍存，前期領漲板塊盈利兌現能否消化當前估值仍存不確定性，海外主要經濟體貨幣政策搖擺可能對相關板塊估值形成壓制，短線可能進入高波動震盪反覆區間。

操作上投資人需秉持「攻守相濟，變中求進」的思路。「守」的層面以防禦思維應對短期波動，對高估值熱門賽道適度兌現浮盈，依托高股息、穩增長板塊做好倉位緩衝，守住收益安全墊。

「攻」的層面堅定中長期向好邏輯，中國經濟穩中有進、資本市場根基穩固，盈利修復疊加增量資金入場，市場核心支撐堅實。

中原證券認為，近期市場表現受多重因素共振驅動：

1. 荷姆茲海峽緊張局勢緩和、美伊和談取得積極進展，全球風險偏好顯著回升，日韓股市同步大漲；